bang17

Евгения Мухаматуллина bang17

 
18 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
немного о себе...

17 лет. студентка. люблю писать тексты. особенно художественные. могу написать текст для сайта или что-то такое, сочинения, рефераты. люблю литературу. много читаю.

могу проверять тексты на ошибки. писать новые и т.д.

перевод.

учусь на программиста.

разбираюсь в к-попе. обожаю stray kids, Ateez.

рисую, время от времени.

могу переводить тексты.

добрая, отзывчивая.

и очень надеюсь, что никто не будет заходит сюда и читать все это, так как я не знаю, что еще можно написать.

я студентка и мне нужны деньги. фриланс один из способов заработать. поэтому я здесь

пока в портфолио ничего нет, но думаю скоро появятся,.

Копирайтинг
нет отзывов
$50/час
от $10от 3 дней
нет рейтинга
Музыка и Звуки
нет отзывов
$10/час
от $5от 7 дней
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$15/час
от $5от 3 дней
нет рейтинга
Сценарии
нет отзывов
$100/час
от $50от 30 дней
нет рейтинга