немного о себе...
17 лет. студентка. люблю писать тексты. особенно художественные. могу написать текст для сайта или что-то такое, сочинения, рефераты. люблю литературу. много читаю.
могу проверять тексты на ошибки. писать новые и т.д.
перевод.
учусь на программиста.
разбираюсь в к-попе. обожаю stray kids, Ateez.
рисую, время от времени.
могу переводить тексты.
добрая, отзывчивая.
и очень надеюсь, что никто не будет заходит сюда и читать все это, так как я не знаю, что еще можно написать.
я студентка и мне нужны деньги. фриланс один из способов заработать. поэтому я здесь
пока в портфолио ничего нет, но думаю скоро появятся,.
Я против войны в Украине!
Копирайтинг
нет отзывов
$50/час
от $10от 3 дней
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Музыка и Звуки
нет отзывов
$10/час
от $5от 7 дней
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Редактирование и Корректура
нет отзывов
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от $5от 3 дней
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Сценарии
нет отзывов
$100/час
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