немного о себе...

17 лет. студентка. люблю писать тексты. особенно художественные. могу написать текст для сайта или что-то такое, сочинения, рефераты. люблю литературу. много читаю.

могу проверять тексты на ошибки. писать новые и т.д.

перевод.

учусь на программиста.

разбираюсь в к-попе. обожаю stray kids, Ateez.

рисую, время от времени.

могу переводить тексты.

добрая, отзывчивая.

и очень надеюсь, что никто не будет заходит сюда и читать все это, так как я не знаю, что еще можно написать.

я студентка и мне нужны деньги. фриланс один из способов заработать. поэтому я здесь

пока в портфолио ничего нет, но думаю скоро появятся,.