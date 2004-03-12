Доброго времени суток, меня зовут Ксения и я профессиональный веб-дизайнер. Специализируюсь на создании привлекательных и уникальных веб-сайтов, которые отражают бренд компании и доставляют удовольствие пользователям.
Мои навыки включают:
✔️Глубокое понимание пользовательского опыта и умение создавать интуитивно понятные и легко навигируемые сайты
✔️Базовые знания SEO-оптимизации для создания сайтов, которые могут быть легко найдены и индексированы поисковыми системами
✔️Работа с настройкой анимации в Figma
✔️Подбор цвета исходя из его психологии
✔️Создание адаптивов под разные разрешения экранов
✔️Подготовка макетов к вёрстке
✔️Понимание принципов electronic commerce
✔️Умение работать с клиентами, понимать их потребности и воплощать их в жизнь в моих дизайнерских решениях
Программы, которые я использую в работе:
+Figma
+Adobe photoshop
Минимальное время заказа - от 4 дней, одностраничные лэндинги - сделаю за 3 дня, правки принимаются комплектом, работа оценивается в зависимости от затраченного времени и количества блоков.
Портфолио
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