About me ❤️

Доброго времени суток, меня зовут Ксения и я профессиональный веб-дизайнер. Специализируюсь на создании привлекательных и уникальных веб-сайтов, которые отражают бренд компании и доставляют удовольствие пользователям.

Мои навыки включают:

✔️Глубокое понимание пользовательского опыта и умение создавать интуитивно понятные и легко навигируемые сайты

✔️Базовые знания SEO-оптимизации для создания сайтов, которые могут быть легко найдены и индексированы поисковыми системами

✔️Работа с настройкой анимации в Figma

✔️Подбор цвета исходя из его психологии

✔️Создание адаптивов под разные разрешения экранов

✔️Подготовка макетов к вёрстке

✔️Понимание принципов electronic commerce

✔️Умение работать с клиентами, понимать их потребности и воплощать их в жизнь в моих дизайнерских решениях

Программы, которые я использую в работе:

+Figma

+Adobe photoshop

Минимальное время заказа - от 4 дней, одностраничные лэндинги - сделаю за 3 дня, правки принимаются комплектом, работа оценивается в зависимости от затраченного времени и количества блоков.