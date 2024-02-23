Веб дизайнер

Меня зовут Ольга. Разрабатываю эстетический, стильный и продающий дизайн. Если вы хотите придать своему бренду/проекту эстетики и убедительности - вам ко мне. С Вами мы разберёмся в сильных и слабых сторонах продукта и с помощью моего дизайна подчеркнём достоинства. Обязательно доведём дело до конца, ведь правки я делаю БЕСПЛАТНО, также как и первый прототип я делаю. бесплатно, чтобы прежде чем мы перешли к совместной работе мы смогли понять, сможем ли мы работать дальше. Моя главная цель: оставить своего клиента в восторге от визуала и от количества продаж его продукции

Всегда открыта к интересным проектам, я считаю что любой проект может быть интересен. И если донести это до покупателя/клиента с помощью красивой, передающей ваш посыл картинки и не шаблонного, хорошо написанного текста - он останется с вами надолго

Мои услуги:

• Листовки

• Презентации

• Баннеры

• Публикации

• Мобильные версии

• Сайты

• Удаление фона