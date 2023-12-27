Создаю удобный и привлекательный интерфейс сайтов для ваших клиентов.
Добро пожаловать, меня зовут Сергей, я веб-дизайнер.
1 год практического опыта в области дизайна интерфейсов.
Мои услуги: создание дизайна одностраничных, многостраничных сайтов, в том числе интернет-магазинов.
Вы получите:
Уникальный дизайн-макет сайта, адаптированный под различные виды устройств;
Пример анимаций, и дизайн-систему для веб-разработчика;
Дизайн-поддержку для контроля качества верстки сайта.
Я ценю время и бизнес своих клиентов, так как рассчитываю на повторное совместное сотрудничество. Мне также важно, чтобы сайт, дал вам необходимый результат, ведь ваш успех - показатель моей эффективности.
*Свяжитесь со мной для получения бесплатной консультации.
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