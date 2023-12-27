Создаю удобный и привлекательный интерфейс сайтов для ваших клиентов.

Добро пожаловать, меня зовут Сергей, я веб-дизайнер.

1 год практического опыта в области дизайна интерфейсов.

Мои услуги: создание дизайна одностраничных, многостраничных сайтов, в том числе интернет-магазинов.

Вы получите:

Уникальный дизайн-макет сайта, адаптированный под различные виды устройств; Пример анимаций, и дизайн-систему для веб-разработчика; Дизайн-поддержку для контроля качества верстки сайта.

Я ценю время и бизнес своих клиентов, так как рассчитываю на повторное совместное сотрудничество. Мне также важно, чтобы сайт, дал вам необходимый результат, ведь ваш успех - показатель моей эффективности.

*Свяжитесь со мной для получения бесплатной консультации.

Telegram ↓

https://t.me/serz198

Портфолио ↓

https://www.behance.net/1639cbd2