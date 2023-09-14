Меня зовут Диана, и я веб-дизайнер! ✨
С радостью помогу вам в создании уникального дизайна для вашего сайта, который будет привлекать внимание пользователей, отстраивать вас от конкурентов и увеличивать конверсию.
Я не просто рисую красивую картинку, а прорабатываю каждую деталь страницы, руководствуясь принципами юзабилити.
Спектр моих услуг:
1) Лендинги: Сделаем классный сайт под конкретную услугу или событие или интересно расскажем про ваш бизнес🔥
2) Корпоративные сайты: Расскажем о вас и вашей команде, наглядно покажем ваши услуги и ответим на все вопросы клиента😎
3) Интернет-магазины: Максимально раскроем ценность ваших товаров и вдохновим посетителя на покупку⚡️
4) Креативные проекты: Если хочется чего-то нестандартного👀
Работаю в Figma. Нахожусь с вами на связи, согласовываю каждый этап и предлагаю свои идеи. Даже если вы не знаете, что хотите, я помогу с определиться с выбором!
Работаю по договору и выдаю чеки:)
Мое полное портфолио можно посмотреть по ссылке ниже
https://www.behance.net/diananovikova5
Портфолио
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