Привет! Меня зовут Алексей, в дизайне около 2 лет. Создаю веб-продукты для блогеров, экспертов и бизнеса. Работаю на Тильде, Таплинке и на данный момент изучаю Гет-курс!

Я буду полезен, если тебе необходимо разработать:

- Лендинг

- Интернет-магазин

- Корпоративный сайт

Если ты предприниматель, продюсер или маркетолог, тебе или твоему клиенту нужен сайт 一 пиши в ЛС по ссылкам ниже и обсудим проект, буду рад с Вами поработать!

Мои работы вы можете посмотреть на Behace просто перейдя по ссылке: https://www.behance.net/gallery/178650825/protfolio-dlja-veb-dizajnera