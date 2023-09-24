UX/UI Designer
Приветствую! Меня зовут Никита, я начинающий веб-дизайнер. Очень увлечен этим направлением и поэтому работа приносит только удовльствие. Делаю дизайн сайтов, мобильных версий и лендингов. Всю работу делаю в Figma.
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#657
рейтинг фрилансера
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0 из 5
Отзывы заказчиков
$20
9 баллов
2 года назад
FigmaДизайн интерфейсов
Заказ выполнен
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Рекомендую к сотрудничеству
Дизайн сайтов
1 отзыв
$3/час
от $10от 5 дней
#61