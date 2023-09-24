NikitaIsmailov

Никита Исмаилов NikitaIsmailov

 
25 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
UX/UI Designer

Приветствую! Меня зовут Никита, я начинающий веб-дизайнер. Очень увлечен этим направлением и поэтому работа приносит только удовльствие. Делаю дизайн сайтов, мобильных версий и лендингов. Всю работу делаю в Figma.

#21Дизайн интерфейсов
Figma
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#657
рейтинг фрилансера
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0 из 5

Отзывы заказчиков

IceBoom28
Николай 
39 лет
6 лет в сервисе
Был
месяц назад
$20
9 баллов
2 года назад
Дизайн плеера
FigmaДизайн интерфейсов
Заказ выполнен
Хороший заказчик. Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
1 отзыв
$3/час
от $10от 5 дней
#61