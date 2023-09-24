UX/UI Designer

Приветствую! Меня зовут Никита, я начинающий веб-дизайнер. Очень увлечен этим направлением и поэтому работа приносит только удовльствие. Делаю дизайн сайтов, мобильных версий и лендингов. Всю работу делаю в Figma.