UX/UI дизайнер

Привет!

Меня зовут Мила, я UX/UI дизайнер. Я разрабатываю интуитивно понятные и визуально приятные интерфейсы в Figma, а также адаптирую их под различные устройства.



Мои основные навыки включают в себя:

Исследование и анализ пользовательских потребностей для определения ключевых точек взаимодействия и границ продукта.

Проектирование информационной архитектуры и создание прототипов, обеспечивающих понятность, эффективность и логическую структуру продукта.

Разработка наглядного дизайна пользовательского интерфейса с использованием современных инструментов и технологий.

Тестирование и итеративная оптимизация дизайна на основе обратной связи пользователей и данных.

Буду рада обсудить возможности сотрудничества и помочь вам достичь ваших целей с использованием интуитивных и эффективных дизайнерских решений.