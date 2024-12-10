mellimur

Людмила mellimur

 
23 года
3 года на фриланс-бирже
Была
5 месяцев назад
UX/UI дизайнер

Привет!
Меня зовут Мила, я UX/UI дизайнер. Я разрабатываю интуитивно понятные и визуально приятные интерфейсы в Figma, а также адаптирую их под различные устройства.

Мои основные навыки включают в себя:

  • Исследование и анализ пользовательских потребностей для определения ключевых точек взаимодействия и границ продукта.

  • Проектирование информационной архитектуры и создание прототипов, обеспечивающих понятность, эффективность и логическую структуру продукта.

  • Разработка наглядного дизайна пользовательского интерфейса с использованием современных инструментов и технологий.

  • Тестирование и итеративная оптимизация дизайна на основе обратной связи пользователей и данных.

Буду рада обсудить возможности сотрудничества и помочь вам достичь ваших целей с использованием интуитивных и эффективных дизайнерских решений.

Портфолио

  • DoIt
    DoIt
    1 просмотр