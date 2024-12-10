Привет!
Меня зовут Мила, я UX/UI дизайнер. Я разрабатываю интуитивно понятные и визуально приятные интерфейсы в Figma, а также адаптирую их под различные устройства.
Мои основные навыки включают в себя:
Исследование и анализ пользовательских потребностей для определения ключевых точек взаимодействия и границ продукта.
Проектирование информационной архитектуры и создание прототипов, обеспечивающих понятность, эффективность и логическую структуру продукта.
Разработка наглядного дизайна пользовательского интерфейса с использованием современных инструментов и технологий.
Тестирование и итеративная оптимизация дизайна на основе обратной связи пользователей и данных.
Буду рада обсудить возможности сотрудничества и помочь вам достичь ваших целей с использованием интуитивных и эффективных дизайнерских решений.
Портфолио
- DoIt1 просмотр