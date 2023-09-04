Нужна консультация по созданию сайта в конструкторе

Задача

Нужна консультация веб-специалиста, веб-дизайнера, верстальщика, программиста, имеющего опыт создания сайтов и использования конструкторов. Нужно будет создать страницу на выбор в конструкторе для Windows или Mac OS и дать рекомендации по его улучшению и упрощению.



Процесс

60-минутная конференция с демонстрацией экрана на Вашей стороне в Skype, Zoom, Telegram на выбор. Мы предоставим ссылку на приложение для скачивания и установки на Ваш Windows или Mac OS, а также более детальную информацию по скайп или имейл, если требуется.



Также возможно провести консультацию без установки приложения через Онлайн Версию или версию в WordPress или Joomla на нашей стороне.



От вас

Уверенная работа с Photoshop, Figma или опыт использования конструкторов Wix , Tilda или подобных. Вам нужно будет сравнить наш конструктор с тем, что уже использовали.



ВНИМАНИЕ! Обязательные требования - необходимо иметь

1. Производительный компьютер,

2. Не менее 500мб свободного места на диске.

3. Стабильно быстрое интернет соединение и

4. Работающий микрофон для общения,

5. Установленные Skype и браузер,



Также за день до консультации нужно сделать тестовой звонок в скайп, для проверки микрофона и демонстрации экрана.



Цена за час.