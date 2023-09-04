Нужна консультация по созданию сайта в конструкторе

Здравствуйте Вебдизайнер просит дать ему структуру планируемого сайта. Нужно нарисовать диаграмму по уровням вложения страниц сайта и их названия. Идеально если это будет Figma. Жду ваши предложения. Наброски от руки в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача
Нужна консультация веб-специалиста, веб-дизайнера, верстальщика, программиста, имеющего опыт создания сайтов и использования конструкторов. Нужно будет создать страницу на выбор в конструкторе для Windows или Mac OS и дать рекомендации по его улучшению и упрощению.
Процесс
60-минутная конференция с демонстрацией экрана на Вашей стороне в Skype, Zoom, Telegram на выбор. Мы предоставим ссылку на приложение для скачивания и установки на Ваш Windows или Mac OS, а также более детальную информацию по скайп или имейл, если требуется.
Также возможно провести консультацию без установки приложения через Онлайн Версию или версию в WordPress или Joomla на нашей стороне.
От вас
Уверенная работа с Photoshop, Figma или опыт использования конструкторов Wix , Tilda или подобных. Вам нужно будет сравнить наш конструктор с тем, что уже использовали.
ВНИМАНИЕ! Обязательные требования - необходимо иметь
1. Производительный компьютер,
2. Не менее 500мб свободного места на диске.
3. Стабильно быстрое интернет соединение и
4. Работающий микрофон для общения,
5. Установленные Skype и браузер,
Также за день до консультации нужно сделать тестовой звонок в скайп, для проверки микрофона и демонстрации экрана.
Цена за час.
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт3 месяца назад
Здравствуйте необходимо сделать редизайн лендинга - текст и структуру сохраняем. Максимальный акцент на версию для мобильных устройств - планшет смартфон. Цветовая схема - можете предлагать, шрифты, иконки переработать. В структуру лендинга нужно будет ...Завершен4 месяца назад
Здравствуйте, сколько по стоимости и срокам будет сделать Ux проектирование (анализ ца, анализ конкурентов, структура, прототип) лендинга и по нему ещё сделать ui. В том числе и адаптив?Закрыт3 месяца назад
- $150
Здравствуйте. Необходимо создать похожую работу: IniteДизайн сайтов24 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Нужно разработать 3 вида превью для ссылок на сайты, макеты на них отправлю в личные сообщения Вот пример выполнения работы:Завершен4 месяца назад
Учебное задание бесплатного марафона Study Kvo.Закрыт4 месяца назад
Данный проект направлен на улучшение навыков дизайнера от некоммерческого проекта "Домашка.".Закрыт4 месяца назад
- $40
Мы работаем над сайтом который будет содержать информацию об ученом, его исследования, его обучение, его карьера и финансирование его проектов. проект требует только новый каркасный дизайн по уже существующему проекту. проект ...Завершен4 месяца назад
Доброго времени суток. Нужно сделать адаптивный дизайн для личного кабинета в стиле самого сайта.Дизайн сайтов26 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $350
Обновить дизайн существующего сайта, вкладки, цены, лого и по мелочи.Дизайн сайтов25 заявокЗакрыт4 месяца назад