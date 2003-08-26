Здравствуйте Вебдизайнер просит дать ему структуру планируемого сайта. Нужно нарисовать диаграмму по уровням вложения страниц сайта и их названия. Идеально если это будет Figma. Жду ваши предложения. Наброски от руки в ...
Учебный проект "дизайн сайта интернет-магазина электросамокатов"
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