Редизайн главной страницы, дизайн основного меню сайта

Дизайн сайтовЗавершен10 заявок69 просмотров
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Согласно ТЗ сделать редизайн главной страницы и разработать дизайн расрывающегося основного меню. Требуется только версия для ПК, без адаптивных версий.

Сайт частной общеобразовательной школы.

Работы ведуться в Figm'е.

Исходный дизайн есть в наличие в Figm'е.

ТЗ на редизайн и дополнительные материалы прилагаются. Ссылка на исходный дизайн в ТЗ.

4 месяца назад
krameral
50 летЧерногория
12 лет в сервисе
Был
24 дня назад
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Выбранные исполнители
vitalyren
Виталий 
23 годаБеларусь
2 года в сервисе
Был
4 дня назад
4 месяца назад
$30
3 дня
Виталию большое спасибо за работу! Всё было очень оперативно. Качественная работа, хорошее владение инструментарием, хороший вкус. Дизайн получился аккуратный. Рекомендую.
С Александром приятно работать, оперативно и доходчиво отвечает на вопросы, рекомендую. Спасибо за сотрудничество!
SergeyMalyshev
Сергей 
34 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
5 часов назад
4 месяца назад
$40
3 дня
Сергей, большое спасибо за помощь в решении задачи с разработкой дизайна! Очень чётко виден профессиональный подход и большой опыт. Сергей обращает внимание на мелочи и думает на несколько шагов в перёд в работе. Хорошее владение инструментарием и хороший вкус! Ещё раз, Спасибо!
Великолепный заказчик. Сразу чувствуется взрослый, культурный человек. Всегда развернутая, грамотная постановка задачи и обратная связь. Если выпадет возможность поработать с Александром, то можете не сомневаться!
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