Редизайн главной страницы, дизайн основного меню сайта

Сергей, большое спасибо за помощь в решении задачи с разработкой дизайна! Очень чётко виден профессиональный подход и большой опыт. Сергей обращает внимание на мелочи и думает на несколько шагов в перёд в работе. Хорошее владение инструментарием и хороший вкус! Ещё раз, Спасибо!