Меня зовут Виталий, делами фриланса я занимаюсь уже год, совершенствуюсь в веб-дизайне. Перейдем к тому, в дизайн-макеты каких видов сайта я разрабатываю:
лэндинги;
интернет-магазины;
доработка/редизайн устаревшего дизайна;
сайты-визитки;
многостраничники;
адаптивный дизайн под все устройства;
мобильные приложения
другие виды сайтов со своей спецификой.
Мой основной инструмент в дизайне макетов — Figma, а для редактирования фотографий мне удобен — Adobe Photoshop CC.
В проекте придерживаюсь порядка (группировка, правильный нейминг слоев и систематичность элементов) и ответственно подготавливаю дизайн-макет, то есть не загрязняю файл проекта ненужными элементами, облегчая для понимания считывание макета людям, которые будут с ним потом работать).
В общении вежлив, внимателен к требованиям заказчика, честен и пунктуален. Перед самой разработкой, большое внимание уделяю изучению темы проекта, анализу конкурентов и продумыванию общей концепции, чтобы понимать для кого и как сделать дизайн лучше.
Моё портфолио на Behance — Презентации работ в подробностях
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