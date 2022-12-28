Web-дизайнер/Дизайн сайтов

Меня зовут Виталий, делами фриланса я занимаюсь уже год, совершенствуюсь в веб-дизайне. Перейдем к тому, в дизайн-макеты каких видов сайта я разрабатываю:

лэндинги;

интернет-магазины;

доработка/редизайн устаревшего дизайна;

сайты-визитки;

многостраничники;

адаптивный дизайн под все устройства;

мобильные приложения

другие виды сайтов со своей спецификой.

Мой основной инструмент в дизайне макетов — Figma, а для редактирования фотографий мне удобен — Adobe Photoshop CC.



В проекте придерживаюсь порядка (группировка, правильный нейминг слоев и систематичность элементов) и ответственно подготавливаю дизайн-макет, то есть не загрязняю файл проекта ненужными элементами, облегчая для понимания считывание макета людям, которые будут с ним потом работать).



В общении вежлив, внимателен к требованиям заказчика, честен и пунктуален. Перед самой разработкой, большое внимание уделяю изучению темы проекта, анализу конкурентов и продумыванию общей концепции, чтобы понимать для кого и как сделать дизайн лучше.



Моё портфолио на Behance — Презентации работ в подробностях

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