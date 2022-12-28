vitalyren

Виталий vitalyren

 
23 годаБеларусь/Полоцк
2 года на фриланс-бирже
Был
2 дня назад
Web-дизайнер/Дизайн сайтов

Меня зовут Виталий, делами фриланса я занимаюсь уже год, совершенствуюсь в веб-дизайне. Перейдем к тому, в дизайн-макеты каких видов сайта я разрабатываю:

  • лэндинги;

  • интернет-магазины;

  • доработка/редизайн устаревшего дизайна;

  • сайты-визитки;

  • многостраничники;

  • адаптивный дизайн под все устройства;

  • мобильные приложения

  • другие виды сайтов со своей спецификой.

Мой основной инструмент в дизайне макетов — Figma, а для редактирования фотографий мне удобен — Adobe Photoshop CC.

В проекте придерживаюсь порядка (группировка, правильный нейминг слоев и систематичность элементов) и ответственно подготавливаю дизайн-макет, то есть не загрязняю файл проекта ненужными элементами, облегчая для понимания считывание макета людям, которые будут с ним потом работать).


В общении вежлив, внимателен к требованиям заказчика, честен и пунктуален. Перед самой разработкой, большое внимание уделяю изучению темы проекта, анализу конкурентов и продумыванию общей концепции, чтобы понимать для кого и как сделать дизайн лучше.

Моё портфолио на Behance — Презентации работ в подробностях

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Дизайн сайтаFigmaPhotoshop
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
13%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
krameral
50 летЧерногория
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
$30
10 баллов
4 месяца назад
Редизайн главной страницы, дизайн основного меню сайта
Виталию большое спасибо за работу! Всё было очень оперативно. Качественная работа, хорошее владение инструментарием, хороший вкус. Дизайн получился аккуратный. Рекомендую.
С Александром приятно работать, оперативно и доходчиво отвечает на вопросы, рекомендую. Спасибо за сотрудничество!
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a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
$50
10 баллов
год назад
Изменить цветовую гамму сайта, внести корректировки в шапку сайта
Оперативно и качественно справился с поставленной задачей !!!! Рекомендую !!!
Отличный заказчик, было комфортно работать. Благодарю за сотрудничество и рекомендую!
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