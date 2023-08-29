Сделать адаптивный дизайн сайта основываясь на презентации

Дизайн сайтовЗакрыт8 заявок30 просмотров
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Презентация вся есть в фигме. На основе ее нужно сделать дизайн сайта. Иллюстрации в векторе, хотелось бы заанимировать. По сути из презы нужно собрать страницы.

Текущий прототип сайта - https://www.figma.com/file/DdIjlFfeiekzb31sSMPbG5/Wireframe-Kit-(Community)?type=design&node-id=0%3A1&mode=design&t=l5X9BRgcjMMNE5jn-1

Дизайн сайта
4 месяца назад
kukotayuri
35 летБеларусь
5 лет в сервисе
Был
4 дня назад
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