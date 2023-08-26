Нужен сайт визитка на Wordpress

Дизайн главной и внутренних страниц. ПК+мобилка. Подробнее в телеграме
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Нужен простой сайт визитка на водпрессе, тематика - изготовление и сборка кухонной мебели. С перспективой дальнейшего сотрудничества в плане доработок и других сайтов.
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