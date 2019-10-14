Alexandertega

Нужен простой сайт визитка на wordpress под услугу изготовление кухонной мебели. Пример того, что нужно - https://baron24.ru/ Т.е. простой адаптивный под моб версию шаблон на wordpress, логотип, иконка, все максимально простое, в шапке кнопки как ...
- $80Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт21 день назад
Нужен рекламный ролик-нарезка под какую-нибудь подходящую музыку на тему бушкрафта - выживание в дикой природе. Т.е. найти несколько видео и сделать из них нарезку под свою музыку, каждый фрагмент длиться 2-3-5 сек, сам ролик не ...Видеомонтаж12 заявокЗакрыт2 месяца назад
Нужен простой сайт визитка на водпрессе, тематика - изготовление и сборка кухонной мебели. С перспективой дальнейшего сотрудничества в плане доработок и других сайтов.Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт3 месяца назад
Требуется копирайетер (рерайтер) для написания материала на финансовую тематику (банки, инвестиции). Оплата 80 руб. за 1к знаков без пробелов. Подробности в личке.Копирайтинг14 заявокЗакрыт2 года назад
Сделать дизайн визитки. Лицевая часть в 3х вариантах, оборот в двух вариантах: для заполнения от руки (ручкой) и для заполнения в программе (psd). Подробнее в л.с.Дизайн продукции1 исполнительЗавершен2 года назад
Нужен депозитный калькулятор для сайта на Вордпресс. Пример калькулятора вот тут: [url=https://richpro.ru/servisy-i-uslugi/kalkulyatory/depozitnyj-kalkulyator-vkladov-onlajn-rasschitat-procenty.html]https://richpro.ru/servisy-i-uslugi/kalkulyatory/depozitnyj-kalkulyator-vkladov-onlajn-rasschitat-procenty.html[/url] Необходимо будет добавить только возможность регулярного пополнения. Если делали раньше - пришлите свой пример.Веб-программирование11 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется копирайтер для написания цикла статей (10 шт) банковской тематики под ключевые запросы. Плачу 60 руб за 1000 символов б.п.Завершен4 года назад
Требуется контент менеджер с опытом для размещения статьи на блоге Wordpress.Наполнение сайтов18 заявокЗакрыт4 года назад
- $1
Требуется опытный копирайтер для написания текста на финансовую тему. Плачу 60 руб, за 1000 символов без пробелов. Детали и тех. задание скину в ЛС.Копирайтинг6 заявокЗакрыт4 года назад
- $1
Требуется опытный копирайтер для написания текста на банковскую тему. Плачу 60 руб, за 1000 символов без пробелов. Детали и тех. задание скину в ЛС.Завершен4 года назад
Требуется копирайтер для написания статьи на инвестиционную тему. Плачу 60 руб, за 1000 символов без пробелов. Детали и тех. задание скину в ЛС.Копирайтинг5 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется внимательный и вдумчивый человек, прекрасно владеющий русским языком! Необходимо отредактировать/откорректировать тексты перед публикацией: [list][*]Вычитать;[*]Переписать кривые фразы нормальным человеческим языком;[*]Устранить орфографические, лексические, стилистические и другие ошибки, правильно расставить знаки препинания;[*]Устранить логические ошибки в содержании, поправить подзаголовки;[*]Повысить информативность ...Редактирование и Корректура45 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется опытный копирайтер для написания текста на тему газификации, заправка газом и т.п. Плачу 60 руб, за 1000 символов без пробелов. Детали и тех. задание скину в ЛС.Копирайтинг9 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется опытный копирайтер для написания текстов на тему финансов, инвестирования, заработка. Плачу 60 руб, за 1000 символов без пробелов. Детали и тех. задание скину в ЛС.Копирайтинг11 заявокЗакрыт5 лет назад
Привет! Нужно создать игровой Телеграм бот. Пример аналогичного t.me/farmgamebot Под ключ. С подключением платежных систем и т.п., с дальнейшей поддержкой.Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Статьи под ключевые запросы 4-6к символов: Партнерская программа JustClick; стоп лосс и тейк профит что это; реферальная программа: что такое.Завершен5 лет назад
Всем привет. Требуется копирайтер для написания статьи в блог финансовой тематики. Ответственный, трудолюбивый, грамотный. Плачу 60 руб. за 1000 знаков без пробелов. Подробности и ТЗ скину в личку.Копирайтинг8 заявокЗакрыт5 лет назад
Всем привет! Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера для написания статьи в блог инвестиционной и банковской тематики. Плачу 50 руб за 1000 символов. ТЗ скину в личку.Копирайтинг7 заявокЗакрыт5 лет назад
Всем привет! Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера для написания статьи в блог инвестиционной тематики. Плачу 60 руб за 1000 символов. ТЗ скину в личку.Копирайтинг14 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Нужен текст для продающего письма. Заготовка уже есть, но её нужно расширить и возможно что-то изменить согласно рекомендаций которые я предоставлю. Должно все уместиться на 1 листе. Какова примерная стоимость с расчетом на дальнейшее ...Продающие тексты9 заявокЗакрыт6 лет назад