Alexandertega

Александр Иванов Alexandertega

 
39 летРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
40%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Aleksov
24 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
14 часов назад
$80
10 баллов
месяц назад
Простой сайт - визитка
Все прошло отлично! Быстрая связь, рекомендую!
Maria_Designer
Марина 
36 летУкраина
2 года в сервисе
Была
2 года назад
$10
10 баллов
2 года назад
Дизайн визитки
Заказчик отличный!
Четко, в сроки, исполнение приятно удивило.
Ответный отзыв
maxfrancisco
Максим 
27 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
7 дней назад
$100
10 баллов
4 года назад
Требуется копирайтер
Сотрудничеством доволен. Быстрая проверка выполненной работы, оперативная оплата. Рекомендую для сотрудничества.
Максим молодец, все сделал четко, быстро, качеством доволен.
Ответный отзыв
olga_ptashka
Ольга Кулик 
30 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
18 дней назад
$5
10 баллов
4 года назад
Требуется копирайтер для написания статьи банковской тематики
Все прошло отлично. Мои рекомендации!
Отличный исполнитель, отличное качество работы. Все исполнено в оговоренный срок. Рекомендую, хотя жалко отдавать )
Ответный отзыв
vldsk
27 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$36
10 баллов
5 лет назад
Написать статью
Все отлично! Александр всегда на связи, оплата в срок, понятное ТЗ
Влад молодец, все в срок сделал, написал буквально за сутки. Все отлично вобщем, спасибо!!!
Ответный отзыв