Нужен короткий рекламный ролик / нарезка для рекламного креатива в ТГ

ВидеомонтажЗакрыт12 заявок40 просмотров
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Нужен рекламный ролик-нарезка под какую-нибудь подходящую музыку на тему бушкрафта - выживание в дикой природе. Т.е. найти несколько видео и сделать из них нарезку под свою музыку, каждый фрагмент длиться 2-3-5 сек, сам ролик не более 30 сек. Пример скину в лс. На ролике водяным знаком название канала, чтобы не использовали другие.

2 месяца назад
Alexandertega
39 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
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