Нужен короткий рекламный ролик / нарезка для рекламного креатива в ТГ

Нужен рекламный ролик-нарезка под какую-нибудь подходящую музыку на тему бушкрафта - выживание в дикой природе. Т.е. найти несколько видео и сделать из них нарезку под свою музыку, каждый фрагмент длиться 2-3-5 сек, сам ролик не более 30 сек. Пример скину в лс. На ролике водяным знаком название канала, чтобы не использовали другие.