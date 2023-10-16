https://www.youtube.com/watch?v=k6R9U-ZeGyA&t=2s&ab_channel=lefrutchan пример того что я хочу видеть. ролик 15-20 минут. Стилистика может быть похожей, желательно знать 3D + 2D анимацию. исходники предоставляю. первая работа будет тестовой, цена за неё 700рублей,это ...
Нужен короткий рекламный ролик / нарезка для рекламного креатива в ТГ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен рекламный ролик-нарезка под какую-нибудь подходящую музыку на тему бушкрафта - выживание в дикой природе. Т.е. найти несколько видео и сделать из них нарезку под свою музыку, каждый фрагмент длиться 2-3-5 сек, сам ролик не более 30 сек. Пример скину в лс. На ролике водяным знаком название канала, чтобы не использовали другие.
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