Собрать подборку видео креативов и внести в них изменения

$10
ВидеомонтажЗавершен9 заявок27 просмотров
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Здравствуйте

  1. Необходимо с помощью adheart (доступ предоставлю) собрать/скачать 15-20 свежих видео креативов

  1. Скаченные видео сделать вертикальными в расширении 1080*1920, добавив черный или белый фон

  2. На полученных видео добавить кастомный текст (предоставлю чуть позже) и скинуть мне итоговую подборку.

Текст в самом низу видео должен быть мелкий, неприметный, но читабельный

2 месяца назад
Lopan
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
SdobinIllya
Ілля 
17 летУкраина
3 месяца в сервисе
Был
16 дней назад
2 месяца назад
$10
2 дня
UAH
Быстро и качествено справился с поставленной задачей. Рекомендую
Приємно працювати з замовником. Надав всі матеріали, та чітко росписав тех. завдання