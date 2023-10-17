На видео должны быть 2 девушки. (пример отправлю) Само видео так же будет отправлено, Вам нужно только включить его на телефоне и симулировать нажатия (даже говорить ничего не нужно) ...
Собрать подборку видео креативов и внести в них изменения
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте
Необходимо с помощью adheart (доступ предоставлю) собрать/скачать 15-20 свежих видео креативов
Скаченные видео сделать вертикальными в расширении 1080*1920, добавив черный или белый фон
На полученных видео добавить кастомный текст (предоставлю чуть позже) и скинуть мне итоговую подборку.
Текст в самом низу видео должен быть мелкий, неприметный, но читабельный
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