Смонтировать видеоролик

Сделать монтаж по игре Standoff 2
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для личного влога сделать монтаж. Говорящая голова с перебивками по сути ролика. Добавить инфографику к смыслу. Звуковая дорожка от микрофона идет отдельно, нужно наложить сверху. Также подчистить речь, убрать паузы. Ролик до 10 минут.
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