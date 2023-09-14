Сделать 10 видео mp4 обрезать и вставить

Примерное ТЗ ниже, подробное по голосу объясню, длительность около 2-3 минут максимум. 1 Картинку и видео Про Дай миллион вставить в ПРОМО ВИДЕО ФГ в конце 2 Видео и музыкальными вставками со ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ТЗ для первых 2 видео чтобы был понятен объем работы. Остальные предоставлю исполнителю
В видео с SHOTS время указано со статистики для сисадминов в обратном отсчете
Где стоит x 1,5 и больше значит на данном отрезке на столько надо увеличить скорость воспроизведения
Все видео надо чтобы были квадратными , где надо улучшить качество.
Везде вставляем наш логотип если есть какие то надписи убираем
Формат mp4
Разрешение от 1080 до 1920 по большей стороне
Не больше 100мб
PS Заявки без цен рассматриваться не будут.
Видео 1
перчатка
Аудио отсюда
https://www.youtube.com/shorts/BI55Op_-InM
https://www.youtube.com/watch?v=CXkD_a7TKGc
12,5 – 15,5. X 1,5
39-43. x 1,5
46,5 – 47,5. x 1,5
1,7-1,8,5. X 1,5
1, 11,5-1,16,5. x 1,5
https://www.youtube.com/watch?v=3Na94jGANVE
0,1-0,4 x 1,5
0,23-0,31 x 1,5
https://www.youtube.com/watch?v=zY7k6umlnqU
1,35 – 1,46 x 2
https://www.youtube.com/shorts/BI55Op_-InM
17,4-6
Вместо их логотипа наш
Видео 2
Мыльница
https://www.youtube.com/shorts/QmN9mbpmpUE
7,7-0
https://www.youtube.com/shorts/X5F-xUnGB1E
27-0 x 1,5
https://www.youtube.com/shorts/OgPWgGJQIYU
1,7-0
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