Сделать 10 видео mp4 обрезать и вставить

ТЗ для первых 2 видео чтобы был понятен объем работы. Остальные предоставлю исполнителю

В видео с SHOTS время указано со статистики для сисадминов в обратном отсчете

Где стоит x 1,5 и больше значит на данном отрезке на столько надо увеличить скорость воспроизведения

Все видео надо чтобы были квадратными , где надо улучшить качество.

Везде вставляем наш логотип если есть какие то надписи убираем

Формат mp4

Разрешение от 1080 до 1920 по большей стороне

Не больше 100мб

PS Заявки без цен рассматриваться не будут.

Видео 1

перчатка

Аудио отсюда

https://www.youtube.com/shorts/BI55Op_-InM

https://www.youtube.com/watch?v=CXkD_a7TKGc

12,5 – 15,5. X 1,5

39-43. x 1,5

46,5 – 47,5. x 1,5

1,7-1,8,5. X 1,5

1, 11,5-1,16,5. x 1,5

https://www.youtube.com/watch?v=3Na94jGANVE

0,1-0,4 x 1,5

0,23-0,31 x 1,5

https://www.youtube.com/watch?v=zY7k6umlnqU

1,35 – 1,46 x 2

https://www.youtube.com/shorts/BI55Op_-InM

17,4-6

Вместо их логотипа наш

Видео 2

Мыльница

https://www.youtube.com/shorts/QmN9mbpmpUE

7,7-0

https://www.youtube.com/shorts/X5F-xUnGB1E

27-0 x 1,5

https://www.youtube.com/shorts/OgPWgGJQIYU

1,7-0