Сделать 10 видео mp4 обрезать и вставить

ВидеомонтажЗакрыт8 заявок55 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

ТЗ для первых 2 видео чтобы был понятен объем работы. Остальные предоставлю исполнителю

В видео с SHOTS время указано со статистики для сисадминов в обратном отсчете

Где стоит x 1,5 и больше значит на данном отрезке на столько надо увеличить скорость воспроизведения

Все видео надо чтобы были квадратными , где надо улучшить качество.

Везде вставляем наш логотип если есть какие то надписи убираем

Формат mp4

Разрешение от 1080 до 1920 по большей стороне

Не больше 100мб

PS Заявки без цен рассматриваться не будут.

 

 

Видео 1 

перчатка

Аудио отсюда

https://www.youtube.com/shorts/BI55Op_-InM

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CXkD_a7TKGc

12,5 – 15,5.  X 1,5

39-43. x 1,5   

46,5 – 47,5.  x 1,5

1,7-1,8,5. X 1,5

1, 11,5-1,16,5.  x 1,5

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3Na94jGANVE

0,1-0,4 x 1,5

0,23-0,31 x 1,5

 

https://www.youtube.com/watch?v=zY7k6umlnqU

1,35 – 1,46 x 2

 

https://www.youtube.com/shorts/BI55Op_-InM

17,4-6

Вместо их логотипа наш

 

 

 

 Видео 2

 

Мыльница

 

 

https://www.youtube.com/shorts/QmN9mbpmpUE

7,7-0

 

https://www.youtube.com/shorts/X5F-xUnGB1E

27-0 x 1,5

 

https://www.youtube.com/shorts/OgPWgGJQIYU

1,7-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 месяца назад
barscompani
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
  • Похожие заказы

  • Сделать небольший ролик с вылетающими надписями

    Примерное ТЗ ниже, подробное по голосу объясню, длительность около 2-3 минут максимум. 1 Картинку и видео Про Дай миллион вставить в ПРОМО ВИДЕО ФГ в конце 2 Видео и музыкальными вставками со ...

    Видеомонтажнет заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Сделать промо-ролик

    Промо ролик для внутренного проекта в стиле смертельной гонки и need for Speed, с вылетающими эпичными надписями и небольшой озвучкой. Подробнее ТЗ после отклика. Длительность 2-3мин максимум

    Видеомонтаж1 заявка
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Видео отзыв за деньги

    Сделать видео отзыв на нашу продукцию на 30 секунд, рассказав о впечатлениях знакомства с ним. Продукция со специи. Актриса девушка от 35 лет. Добавим на сайт и в соц сети

    Видеомонтаж4 заявки
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Создать небольшой промо-ролик для внутреннего проекта

    Внизу небольшое ТЗ, подробнее расскажу голосом. Нужно просто эпичное видео с надписями. 1 Картинку и видео Про Дай миллион вставить в ПРОМО ВИДЕО ФГ в конце 2 Видео и музыкальными вставками ...

    Видеомонтаж1 заявка
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Видеомонтаж на Английском

    Требуется помощь с видеомонтажем - короткие ролики которые будут использованы на линкедин и инстаграм (1-2 минуты). Видео материалы будут предоставлены в сыром виде. Все материалы на английском, их нужно будет обработать, убрать лишнее, добавить субтитры. ...

    Видеомонтаж11 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Сделать видео на литовском

    $40

    Нужно записать 1 видео, примерно на 40 сек - 1 минуту. Обязательно на Литовском языке. Это будет видео об успешной сдаче в аренду аккаунта в Букмекерской конторе Литвы Topsport.

    Видеомонтаж2 заявки
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Motion дизайнер. Шоурилсы для кейсов на сайт.

    Ищем Motion дизайнера. Важно сразу включиться в задачу. Описание задачи - Шоурилсы на обложку кейсов для сайта веб дизайн агенства - Синематики внутри кейсов - Кинетическая типографика, минимальное 3д Напиши нам: - пару ...

    Видеомонтаж1 заявка
    Закрыт
    2 месяца назад