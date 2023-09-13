Видеомонтаж на Английском

Требуется помощь с видеомонтажем - короткие ролики которые будут использованы на линкедин и инстаграм (1-2 минуты). Видео материалы будут предоставлены в сыром виде. Все материалы на английском, их нужно будет обработать, убрать лишнее, добавить субтитры.

Изначально мы бы хотели проверить качество работы и сравнить с тем, что мы сделали сами. Если качество будет лучше и цена уместна - то мы собираемся постить по одному ролику в неделю на протяжении как минимум 6 месяцев.