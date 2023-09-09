Снять 2-х минутное приветственное видео для проекта

Для инстаграм-аккаунта онлайн-школы иностранный языков нужно смонтировать reels Прикрепляю ссылку на наш аккаунт в инстаграм ?? https://instagram.com/znaem.online?igshid=MzRlODBiNWFlZA== Для аккаунта школы нам надо сделать динамичное видео про то, как проходят уроки. Мы ...