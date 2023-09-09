По готовым видео создать анимацию

Для инстаграм-аккаунта онлайн-школы иностранный языков нужно смонтировать reels Прикрепляю ссылку на наш аккаунт в инстаграм ?? https://instagram.com/znaem.online?igshid=MzRlODBiNWFlZA== Для аккаунта школы нам надо сделать динамичное видео про то, как проходят уроки. Мы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте. Нужно сделать анимацию персонажей по реальным видео. Есть пять видео одной длины, одной сцены. Все действия, что на видео - спроецировать на анимацию.
- Похожие заказы
- $30Видеомонтаж30 заявокЗакрыт2 месяца назад
Нужно записать короткое промо-видео для игры. Ссылка для ознакомления, если требуется. Есть отснятый материал без UI. Целевая аудитория - 13+, для Европы и США. Общие требования Видео должно быть в размере Full HD ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен3 месяца назад
Есть ютюб канал на строительную тему, нужен монтажер видео. https://youtube.com/@respecttimoff Для понимания подходим ли мы друг другу, нужно будет выполнить тест задание на 2-5 минут. Ищем человека срочно))Видеомонтаж27 заявокЗакрыт3 месяца назад
5 анимированных роликов презентации интерфейса мобильного приложения. Каждый ролик примерно 5 секунд. Описывает сценарий нажатия кнопки и эффекта от нажатия этой кнопки. Результат по стилю должен быть идентичен примеру. Примеры видео по ссылке ...Видеомонтаж3 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Для агентства недвижимости необходимо снять рекламный видео ролик о районе города Москвы с привязкой его к новому ЖК. Содержание ролика: историческая справка о районе (годы развития, основные даты, кто жил из известных людей и ...Видеомонтажнет заявокЗакрыт3 месяца назад
Нужен креативный рилсмейкер, который круто обработает нарезки. Сделает полноценный рилс с классными эффектамиВидеомонтаж24 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Нужны кейсы исполнителяВидеомонтаж9 заявокЗакрыт3 месяца назад