По готовым видео создать анимацию

$300
ВидеомонтажЗакрыт1 заявка41 просмотр
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Здравствуйте. Нужно сделать анимацию персонажей по реальным видео. Есть пять видео одной длины, одной сцены. Все действия, что на видео - спроецировать на анимацию.

3 месяца назад
guest_1694253136799
Украина
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
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