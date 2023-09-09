Рекламный ролик для игры

ВидеомонтажЗавершен2 заявки11 просмотров
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Нужно записать короткое промо-видео для игры. Ссылка для ознакомления, если требуется. Есть отснятый материал без UI.

Целевая аудитория - 13+, для Европы и США.

Общие требования

Видео должно быть в размере Full HD и формате mp4 и частотой кадров в 30 fps. Длительность - в районе 30с, но всё же менее 30 секунд(т.е. 30.00 или более - не подходит). Стоит учитывать что пользователю оно будет показано на небольшом экране смартфона(до 6.5 дюймов), и с невысоким битрейтом. Ничего в видео не должно нарушать авторские права.

Результатом должно стать видео по вышеуказанным требованиям со звуками. Музыка должна быть отдельно, минимум в 3х вариантах. Прилагаемые варианты подрезать так чтобы они могли быть совмещены с видео + указать их название и автора. Музыка также должна быть без авторских прав. Музыка должна быть в формате wav или mp3.


Что должно быть в видео

В видео - важно показать пользователю то что в игре есть уровни с разным временем суток, разным туманом, то что уровни могут быть из прямой дороги, плоской кривой или холмистой. Прочий транспорт можно таранить, а не удачно войдя в поворот - можно и самому перевернуться(в видео на скоростной конфиге есть несколько таких моментов). Также стоит показать что в игре есть кастомизация, например свести прохождение одного и того же лвл на скоростной и манёвренной конфиге, и показать что есть выбор цвета.

Для демонстрации цветов - отсняты фрагменты с вращением вокруг автобуса по одинаковой траектории, со скоростью 1 оборот в 6 секунд, для 10 цветов и в 2х направлениях


Ключевые фразы которые должны опционально использоваться в видео, и какова их цель

  • Help bus driver - помоги водителю добраться до финиша

  • Drive all day - нужно показать игроку то что есть разное время суток

  • Fog - isn’t barrier for driver - туман не преграда, игроку надо показать что есть разная погода

  • Jam stuck traffic - в игре можно таранить застрявший в пробке транспорт

  • Collect coins - нужно чтобы апгрейдить транспорт и покупать новые цвета

  • Paint your vehicle - показ кастомизации цвета

  • Upgrade your vehicle - показать то что в разной конфигурации - машина едет по-разному

  • Be careful on turns - чтобы не улететь в пропасть

  • Drive up to hill - показ разных видов уровней

  • Don’t drop your vehicle - вот тут предупреждение именно чтобы не перевернуться а не слететь с дороги

  • Don’t fall into abyss - не упади в пропасть

Оплата и приём задания

Оплату произвожу по Вашему прайсу в UAH или USDT. Финальный вариант должен быть залит на гугл диск + отдельно музыка в формате wav/mp3. Общение - чат на Weblancer\Telegram

4 месяца назад
electrum_games
25 летУкраина
9 месяцев в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
Flabus
16 летУкраина
4 месяца в сервисе
Был
5 дней назад
4 месяца назад
$10
2 дня
UAH
Задание выполнено оперативно, результатом и стоимостью остался доволен. Рекомендую
Всё понравилось, скинул оплату сразу после выполнения мной задания. Всё, что нужно было изменить тщательно обьяснил.
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