Рекламный ролик для игры

Есть ютюб канал на строительную тему, нужен монтажер видео. https://youtube.com/@respecttimoff Для понимания подходим ли мы друг другу, нужно будет выполнить тест задание на 2-5 минут. Ищем человека срочно))
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно записать короткое промо-видео для игры. Ссылка для ознакомления, если требуется. Есть отснятый материал без UI.
Целевая аудитория - 13+, для Европы и США.
Видео должно быть в размере Full HD и формате mp4 и частотой кадров в 30 fps. Длительность - в районе 30с, но всё же менее 30 секунд(т.е. 30.00 или более - не подходит). Стоит учитывать что пользователю оно будет показано на небольшом экране смартфона(до 6.5 дюймов), и с невысоким битрейтом. Ничего в видео не должно нарушать авторские права.
Результатом должно стать видео по вышеуказанным требованиям со звуками. Музыка должна быть отдельно, минимум в 3х вариантах. Прилагаемые варианты подрезать так чтобы они могли быть совмещены с видео + указать их название и автора. Музыка также должна быть без авторских прав. Музыка должна быть в формате wav или mp3.
Что должно быть в видео
В видео - важно показать пользователю то что в игре есть уровни с разным временем суток, разным туманом, то что уровни могут быть из прямой дороги, плоской кривой или холмистой. Прочий транспорт можно таранить, а не удачно войдя в поворот - можно и самому перевернуться(в видео на скоростной конфиге есть несколько таких моментов). Также стоит показать что в игре есть кастомизация, например свести прохождение одного и того же лвл на скоростной и манёвренной конфиге, и показать что есть выбор цвета.
Для демонстрации цветов - отсняты фрагменты с вращением вокруг автобуса по одинаковой траектории, со скоростью 1 оборот в 6 секунд, для 10 цветов и в 2х направлениях
Ключевые фразы которые должны опционально использоваться в видео, и какова их цель
Help bus driver - помоги водителю добраться до финиша
Drive all day - нужно показать игроку то что есть разное время суток
Fog - isn’t barrier for driver - туман не преграда, игроку надо показать что есть разная погода
Jam stuck traffic - в игре можно таранить застрявший в пробке транспорт
Collect coins - нужно чтобы апгрейдить транспорт и покупать новые цвета
Paint your vehicle - показ кастомизации цвета
Upgrade your vehicle - показать то что в разной конфигурации - машина едет по-разному
Be careful on turns - чтобы не улететь в пропасть
Drive up to hill - показ разных видов уровней
Don’t drop your vehicle - вот тут предупреждение именно чтобы не перевернуться а не слететь с дороги
Don’t fall into abyss - не упади в пропасть
Оплата и приём задания
Оплату произвожу по Вашему прайсу в UAH или USDT. Финальный вариант должен быть залит на гугл диск + отдельно музыка в формате wav/mp3. Общение - чат на Weblancer\Telegram
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