Программа для записи экрана айпада

Добрый день, столкнулась с такой проблемой: необходимо записать курс по изучению языка на айпаде (стилусом). Видео необходимы в двух форматах: 16х9 (ютуб), 9х16 (рилс инстаграм). При записи экрана встроенной функцией айпада все хорошо. Но при монтировании и обрезании верхней части остаются черные полосы либо по бокам (ютуб), либо наверху и внизу (инстаграм). При кадрировании урезается нужная информация. Поэтому нужно либо приложение для записи которому можно изначально задать нужный формат (чтобы можно было видеть где писать), либо программа для монтирования которая позволит растянуть изображение без потери качества и с заполнением краев. Перепробовала кучу вариантов, готова заплатить за решение данной задачи.