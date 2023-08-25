Записать видео на казахском

Нужен человек со знанием казахского языка, желательно казахской внешности, что бы записать видео как играет в казино.

Само видео будет отправлено, Вам нужно только включить его на телефоне и сказать краткий текст. Подойдет любая камера и любые навыки)Язык - казахскийДлительность - 20 секундСложность - 0 из 10

При заявке пишите сразу телеграм, отправлю примеры.

По цене - договоримся