Ролик компьютерной школы для детей

Есть ролик на несколько секунд. В нем есть пара пальмовых веток в крайне неприглядном виде - листья как погрызаны. Проблема хорошо видна на скриншоте. Надо их как-то отретушировать - дорисовать/наложить/иные способы. Сроки разумно свободные. Если ...