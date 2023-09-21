Ролик компьютерной школы для детей

ВидеомонтажЗавершен8 заявок85 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Собрать ролик из коротких видео взятых из свободного доступа. Примерно: 5 секунд класс с детьми работающими на компьютерах, 5 секунд показать рассказывающего преподавателя, 5 секунд показать экран компьютера с программой и тд.

Музыка + текст

В конце - приглашение на пробный урок

Хорошие идеи от вас - приветствуются.

Размер ролика - 20-30 секунд. Нужен для рекламы на ютубе.

В проект предложите срок и сумму

4 месяца назад
adeld
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
3 дня назад
Выбранный исполнитель
Afterworks
Александр 
37 летУкраина
год в сервисе
Был
39 минут назад
4 месяца назад
$15
2 дня
UAH
Выполнено в срок. Рекомендую
все в порядке
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