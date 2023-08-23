Отретушировать фрагмент видео

Требования: Готовность работать с контентом 18+ Продвинутые навыки работы в Photoshop. Опыт создания GIF-анимации приветствуется. Креативный подход и умение адаптировать материалы под аудиторию. Текстовый английский язык на уровне, позволяющем комфортно работать. ...
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Есть ролик на несколько секунд. В нем есть пара пальмовых веток в крайне неприглядном виде - листья как погрызаны. Проблема хорошо видна на скриншоте.
Надо их как-то отретушировать - дорисовать/наложить/иные способы.
Сроки разумно свободные.
Если сработаемся - есть еще пара похожих роликов.
Оплата по факту готовности и проверки на сбер/юмани.
Отклик начните с ВИДЕО и сразу цена/срок + тг.
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