Отретушировать фрагмент видео

Есть ролик на несколько секунд. В нем есть пара пальмовых веток в крайне неприглядном виде - листья как погрызаны. Проблема хорошо видна на скриншоте.

Надо их как-то отретушировать - дорисовать/наложить/иные способы.

Сроки разумно свободные.

Если сработаемся - есть еще пара похожих роликов.

Оплата по факту готовности и проверки на сбер/юмани.

Отклик начните с ВИДЕО и сразу цена/срок + тг.