Снять видео отзыв для рекламного агенства

Требования: Готовность работать с контентом 18+ Продвинутые навыки работы в Photoshop. Опыт создания GIF-анимации приветствуется. Креативный подход и умение адаптировать материалы под аудиторию. Текстовый английский язык на уровне, позволяющем комфортно работать. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется человека на роль предпринимателя, который заказал у нас сайт и рекламу.
Наличие офисного стула, рабочего стола и ноутбука - приветствуеться.
Весь материал и сценарий будет предоставлен.
Видео отзыв на 30-40 секунд
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