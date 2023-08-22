Требуется разработка видеокреативов для Facebook. Задание включает видеомонтаж с использованием предоставленных материалов и примеров. Ожидается качественная работа с учетом специфики платформы.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Видеомонтажнет заявокЗакрыт2 года назад
- $10
Необходимо разработать анимацию, которая будет аналогична проекту Promo application. Ожидается выполнение в схожем стиле и качестве. Важно учитывать детали и общий подход к дизайну.Анимация6 заявокЗакрыт2 года назад
- $10
Требуется создать видеомонтаж, аналогичный рекламе гастролей оркестра 'Lords of the Sound'. Необходимо учесть стиль и качество оригинала, чтобы добиться схожего результата.Видеомонтаж7 заявокЗакрыт2 года назад
- $10
Ищется человек на роль предпринимателя для съемки видео отзыва о сайте и рекламе, заказанных у рекламного агентства. Наличие офисного стула, рабочего стола и ноутбука приветствуется. Весь материал и сценарий будут предоставлены. Длительность видео 30-40 секунд.Видеомонтаж7 заявокЗакрыт2 года назад