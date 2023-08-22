Ищется человек на роль предпринимателя для съемки видео отзыва о сайте и рекламе, заказанных у рекламного агентства. Наличие офисного стула, рабочего стола и ноутбука приветствуется. Весь материал и сценарий будут предоставлены. Длительность видео 30-40 секунд.