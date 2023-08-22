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Герман Громов 38Xti19X5

 
30 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Нужно сделать видел креативы для фб

    Требуется разработка видеокреативов для Facebook. Задание включает видеомонтаж с использованием предоставленных материалов и примеров. Ожидается качественная работа с учетом специфики платформы.

    Видеомонтажнет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Создать похожую работу

    $10

    Необходимо разработать анимацию, которая будет аналогична проекту Promo application. Ожидается выполнение в схожем стиле и качестве. Важно учитывать детали и общий подход к дизайну.

    Анимация6 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Снять видео отзыв для рекламного агенства

    $10

    Ищется человек на роль предпринимателя для съемки видео отзыва о сайте и рекламе, заказанных у рекламного агентства. Наличие офисного стула, рабочего стола и ноутбука приветствуется. Весь материал и сценарий будут предоставлены. Длительность видео 30-40 секунд.

    Запись видеоотзывов
    Видеомонтаж7 заявок
    Закрыт
    2 года назад