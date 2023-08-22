Монтаж видео для сайта с оборудованием

ВидеомонтажЗакрыт5 заявок18 просмотров
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Пишите сразу цену в рублях.

1) Нужно сделать из видосов по ссылке 3 одинаковых интро 15-20 секунд используя все видео которые подойдут

Размеры первого видео.

608x700

728x400

440x400

Ролик будет как фоновое видео в шапке сайта, поэтому оно должно быть красивым, там есть видео с коптера, может его как то можно будет использовать в начале.

На видео с папки "видео для нарезок" можно брать все что пожелаете, но на видео не должно быть номеров телефона, характеристик, логотипов которые нанесены на униформу человека "1-top.ru" "AMD" все остальное можно использовать.

2)Нужно нарезать 2 видео по 35-50 секунд, любыми способами, можно как коллаж или целиком если получится, требования такие же: на видео не должно быть номеров телефона, характеристик, логотипов которые нанесены на униформу человека "1-top.ru" "AMD" все остальное можно использовать.

Тут красота особо роли не играет, больше упор нужен на то чтоб показать как можно больше оборудования в работе, видео для ютюба, размер HD желательно сделать.

Логотип можете использовать на свое усмотрение

https://disk.yandex.ru/d/46FhOr5Dps77Wg

4 месяца назад
YrikkirY
Юрий 
34 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
3 дня назад
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