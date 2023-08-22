Монтаж видео для сайта с оборудованием

Требуется редактор видео материала Платформы: Instagram и TikTok Задачи: Создавать привлекательные видео из фото, накладывать музыку и эффекты Обрабатывать видео для соцсетей: добавлять музыку и эффекты, накладывать текстовые заголовки ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Пишите сразу цену в рублях.
1) Нужно сделать из видосов по ссылке 3 одинаковых интро 15-20 секунд используя все видео которые подойдут
Размеры первого видео.
608x700
728x400
440x400
Ролик будет как фоновое видео в шапке сайта, поэтому оно должно быть красивым, там есть видео с коптера, может его как то можно будет использовать в начале.
На видео с папки "видео для нарезок" можно брать все что пожелаете, но на видео не должно быть номеров телефона, характеристик, логотипов которые нанесены на униформу человека "1-top.ru" "AMD" все остальное можно использовать.
2)Нужно нарезать 2 видео по 35-50 секунд, любыми способами, можно как коллаж или целиком если получится, требования такие же: на видео не должно быть номеров телефона, характеристик, логотипов которые нанесены на униформу человека "1-top.ru" "AMD" все остальное можно использовать.
Тут красота особо роли не играет, больше упор нужен на то чтоб показать как можно больше оборудования в работе, видео для ютюба, размер HD желательно сделать.
Логотип можете использовать на свое усмотрение
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