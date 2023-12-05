Обработка видео для соцсетей

ВидеомонтажЗакрыт18 заявок60 просмотров
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Требуется редактор видео материала

Платформы: Instagram и TikTok

Задачи:

  • Создавать привлекательные видео из фото, накладывать музыку и эффекты

  • Обрабатывать видео для соцсетей: добавлять музыку и эффекты, накладывать текстовые заголовки

Категория: Фитнес, Lifestyle

Сырые фото и видео материалы будут предоставлены мной. С Вас - обработка.

Объемы работ

частота выхода видео роликов: 15 роликов в месяц

Критерии отбора исполнителя:

Обязательно:

  • Наличие порфтолио работ

  • Адекватные цены

  • Высокая скорость исполнения заказов

Приветсвуется:

  • Генерация собственных идей

  • Знание английского языка

18 дней назад
iagot
Игорь 
32 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
18 дней назад
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