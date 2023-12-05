Обработка видео для соцсетей

Ролик на 5 минут Съемка на 3 камеры 360 в авто Нужно сделать цветокор, выровнять экспозицию (одна линза снимает салон - темновато. Вторая снимает улицу и пересвечивает, надо сровнять), сделать динамичный монтаж, чтобы интересно было ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется редактор видео материала
Платформы: Instagram и TikTok
Задачи:
Создавать привлекательные видео из фото, накладывать музыку и эффекты
Обрабатывать видео для соцсетей: добавлять музыку и эффекты, накладывать текстовые заголовки
Категория: Фитнес, Lifestyle
Сырые фото и видео материалы будут предоставлены мной. С Вас - обработка.
Объемы работ
частота выхода видео роликов: 15 роликов в месяц
Критерии отбора исполнителя:
Обязательно:
Наличие порфтолио работ
Адекватные цены
Высокая скорость исполнения заказов
Приветсвуется:
Генерация собственных идей
Знание английского языка
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