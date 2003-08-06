- лендинги - многостраничные сайты - дашборды - интернет магазины - мобильные приложения -
Обладаю базовыми знаниями HTML, Python, CSS. Создаю сайты преимущественно на Тильде.
Люблю аккуратность, эстетику и минимализм.
Большой опыт работы в Figma, Adobe Illustrator, Photoshop
Разработка прототипа
Понимания принципов композиции, цветовой гаммы, паттернов поведения пользователя
Умею объяснять свой дизайн
Аккуратность в макетах
Знание основ типографики
Настраиваю свойства компонентам, autolayout, пользуюсь вариантами, группировка объектов, соблюдение порядка в слоях
Соблюдаю внешние и внутренние отступы
Делаю интерактивные макеты с анимацией
Соблюдаю иерархию в текстовых блоках
Подготавливаю аккуратный макет к вёрстке
Умею делать адаптивный дизайн
Использую сетку и весь контент настраиваю по ней
Пользуюсь UI - китами
Знаю что такое гайдлайны и умею их применять
Постоянно обучаюсь и открыта всему новому
Ссылка на портфолио: https://www.behance.net/408211c1
Портфолио
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