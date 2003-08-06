Веб-дизайнер, UI/UX дизайнер

- лендинги - многостраничные сайты - дашборды - интернет магазины - мобильные приложения -

Обладаю базовыми знаниями HTML, Python, CSS. Создаю сайты преимущественно на Тильде.

Люблю аккуратность, эстетику и минимализм.

Большой опыт работы в Figma, Adobe Illustrator, Photoshop

Разработка прототипа

Понимания принципов композиции, цветовой гаммы, паттернов поведения пользователя

Умею объяснять свой дизайн

Аккуратность в макетах

Знание основ типографики

Настраиваю свойства компонентам, autolayout, пользуюсь вариантами, группировка объектов, соблюдение порядка в слоях

Соблюдаю внешние и внутренние отступы

Делаю интерактивные макеты с анимацией

Соблюдаю иерархию в текстовых блоках

Подготавливаю аккуратный макет к вёрстке

Умею делать адаптивный дизайн

Использую сетку и весь контент настраиваю по ней

Пользуюсь UI - китами

Знаю что такое гайдлайны и умею их применять

Постоянно обучаюсь и открыта всему новому

Ссылка на портфолио: https://www.behance.net/408211c1