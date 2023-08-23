Дизайнер-креативщик

Требуется редактор видео материала Платформы: Instagram и TikTok Задачи: Создавать привлекательные видео из фото, накладывать музыку и эффекты Обрабатывать видео для соцсетей: добавлять музыку и эффекты, накладывать текстовые заголовки ...
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Требования:
Готовность работать с контентом 18+
Продвинутые навыки работы в Photoshop. Опыт создания GIF-анимации приветствуется.
Креативный подход и умение адаптировать материалы под аудиторию.
Текстовый английский язык на уровне, позволяющем комфортно работать.
Умение подбирать качественный контент: изображения, GIF, видео.
Базовые навыки видеомонтажа.
Будет плюсом:
Опыт работы с генеративным AI (ChatGPT, Midjourney, Stable Diffusion, Dall-E и др.).
Обязанности:
Поиск и подбор изображений, GIF и видеоматериалов.
Создание графических материалов: JPG, GIF, видео, баннеры.
Работа с сервисами для редактирования и генерации изображений.
Видеомонтаж для креативов и лендингов.
Желание развиваться и учиться новому.
Что предлагаем:
Работу в ведущей международной компании.
Опыт работы с передовыми инструментами, включая AI для генерации контента.
Предоставление всех необходимых инструментов для работы.
Конкурентоспособную заработную плату.
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