Дизайнер-креативщик

Привет) Меня зовут, Danil, занимаюсь "Маркетингом" прямо сейчас, работаю над проектом "10 видео отзывов" (формат-сторис) ищу людей, которые, будут участвовать в съёмках. Что я предлагаю: 1)Простоту и удобство - это легко и занимает всего несколько ...