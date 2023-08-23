Дизайнер-креативщик

ВидеомонтажЗакрыт6 заявок22 просмотра
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Требования:

  • Готовность работать с контентом 18+

  • Продвинутые навыки работы в Photoshop. Опыт создания GIF-анимации приветствуется.

  • Креативный подход и умение адаптировать материалы под аудиторию.

  • Текстовый английский язык на уровне, позволяющем комфортно работать.

  • Умение подбирать качественный контент: изображения, GIF, видео.

  • Базовые навыки видеомонтажа.

Будет плюсом:

  • Опыт работы с генеративным AI (ChatGPT, Midjourney, Stable Diffusion, Dall-E и др.).

Обязанности:

  • Поиск и подбор изображений, GIF и видеоматериалов.

  • Создание графических материалов: JPG, GIF, видео, баннеры.

  • Работа с сервисами для редактирования и генерации изображений.

  • Видеомонтаж для креативов и лендингов.

  • Желание развиваться и учиться новому.

Что предлагаем:

  • Работу в ведущей международной компании.

  • Опыт работы с передовыми инструментами, включая AI для генерации контента.

  • Предоставление всех необходимых инструментов для работы.

  • Конкурентоспособную заработную плату.

4 месяца назад
OlexandrUA
32 годаУкраина
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
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