Требуется Видеомонтажер

$5
ВидеомонтажЗакрыт10 заявок52 просмотра
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Необходимо сделать видео на канал. Линейный монтаж. Пример видео тут: https://youtu.be/bQh_QF9f_jI

Можно новичкам так как оплата маленькая. Стоимость 200р-300р - 1 видео

4 месяца назад
guest_16665979519931
Казахстан
год в сервисе
Был
5 часов назад
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