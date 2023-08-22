Видео презентация

Нужно создать видео-презентацию проекта. На основе съемки с квадрокоптера, наложить готовые 3Д модели объектов и добавить дополнительную текстовую и графическую информацию. С примером можно ознакомиться:. https://disk.yandex.ru/i/MVJxpRQslJCIQQ

От Вас, примерная стоимость и срок выполнения с момента предоставления необходимой информации.