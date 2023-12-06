Записать видео отзыв об услугах компании.

$11
ВидеомонтажОткрыт13 заявок64 просмотра
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Записать видео отзыв об услугах компании. трудоустройство. Агентство по трудоустройству за рубежом. Рассматриваем граждан Украины, Беларуси и стран средней Азии. Текст предоставим, длина отзывы около минуты-полторы

14 дней назад
Дмитро
Украина
8 месяцев в сервисе
Был
10 дней назад
2 отзыва
Выбранные исполнители
BlackMoonOd
Андрей 
26 летУкраина
12 дней в сервисе
Был
6 часов назад
12 дней назад
$11
1 день
UAH
Быстро, качественно, удобно
16012010
Юліана 
20 летУкраина
13 дней в сервисе
Была
2 дня назад
13 дней назад
$11
1 день
UAHUSDT
Заявки фрилансеров
Алина
28 лет
12 часов в сервисе
Была
12 часов назад
12 часов назад
Владислав
26 лет
3 дня в сервисе
Был
день назад
3 дня назад
Антонина
19 лет
10 дней в сервисе
Была
20 часов назад
10 дней назад
Артём
21 год
17 дней в сервисе
Был
3 дня назад
12 дней назад
BlackMoonOd
Андрей 
26 летУкраина
12 дней в сервисе
Был
6 часов назад
12 дней назад
Жанна
36 лет
13 дней в сервисе
Была
2 дня назад
13 дней назад
Нина
44 года
месяц в сервисе
Была
2 дня назад
13 дней назад
Евгения
30 лет
2 месяца в сервисе
Была
13 дней назад
13 дней назад
Анастасія
19 лет
3 месяца в сервисе
Была
6 часов назад
13 дней назад
16012010
Юліана 
20 летУкраина
13 дней в сервисе
Была
2 дня назад
13 дней назад
Диана
20 лет
15 дней в сервисе
Была
16 часов назад
13 дней назад
Диляра
21 год
14 дней в сервисе
Была
11 дней назад
14 дней назад
Юлия
21 год
14 дней в сервисе
Была
4 часа назад
14 дней назад
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