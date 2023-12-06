Записать видео отзыв об услугах компании.

Нужно сделать монтаж видео в ютуб, сделать плавные переходы, обрезать тишину, и нарезать на шортсы. Также нужно сделать обложку для видео
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