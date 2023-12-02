Экспортировать тяжелый проект из premier pro

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Здравствуйте. Есть проект в premier pro , на нем много фильтров и пресетов, у моего компьютера не хватает мощности его сохранить в 4k. Необходим специалист, к у кого можный комп чтобы экспортировать видео в 2-х вариантах и прислать мне файлов в тг.

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