Требуется создать 3 рилса в подобном стиле как во вкладке "After":

А именно: динамичный монтаж, саунд дизайн, графика, моушн дизайн, титры и тп.

Что имеется: 3 исходника видео на 2-3 минуты, из которых нужно сделать рилс ровно до 1 минуты. То есть вырезать по смыслу самостоятельно.

Напишите, пожалуйста, ответы на вопросы:

1 - Нужно ли прилагать ТЗ по каждому отрывку - что должно быть в каждый момент кадра или сможете это сделать самостоятельно? Когда говорю самостоятельно - от меня будет информация по общему стилю, шрифтам, примерному визуалу, но креатив в каждом кадре делаете сами.



Важно! Действия в кадре должны происходить каждые 2-3 секунды.

Важно 2! Все футажи в видео должны быть либо с бесплатных фотостоков (очень желательно, но не заезженны), либо со стоков с подпиской. То же самое касается музыки. То есть у вас должны быть подобные аккаунты. Фотографии и звуки могут быть с любых ресурсов.

2 - Какие сроки реализации подобных рилс?

3 - Прикрепите, пожалуйста, портфолио с подобными работами. Желательно от 3 работ в подобной тематике (не обязательно рилсы, можно просто такой же динамичный монтаж и графику).

4 - Как организуется процесс правок, чтобы они были минимальны и мы поняли друг-друга с первого-второго раза?

5 - Есть ли возможность сделать первые 10 секунд в качестве тестового задания?

6 - Какова стоимость монтажа? Цена - один из основных критериев для выбора исполнителей.

Законченную работу нужно передать в виде исходников Adobe Premier + готовое видео mp4 после оплаты.