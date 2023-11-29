Здравствуйте. Нужна профессиональная девушка, которая снимет сама себя на статичную камеру восемь коротких видео строго по примеру. Нужен цветок, книжка. Съёмка будуарного плана, постановочного. Проект новогоднего плана для новых идей. Умение играть на камеру, быть ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать 3 рилса в подобном стиле как во вкладке "After":
А именно: динамичный монтаж, саунд дизайн, графика, моушн дизайн, титры и тп.
Что имеется: 3 исходника видео на 2-3 минуты, из которых нужно сделать рилс ровно до 1 минуты. То есть вырезать по смыслу самостоятельно.
Напишите, пожалуйста, ответы на вопросы:
1 - Нужно ли прилагать ТЗ по каждому отрывку - что должно быть в каждый момент кадра или сможете это сделать самостоятельно? Когда говорю самостоятельно - от меня будет информация по общему стилю, шрифтам, примерному визуалу, но креатив в каждом кадре делаете сами.
Важно! Действия в кадре должны происходить каждые 2-3 секунды.
Важно 2! Все футажи в видео должны быть либо с бесплатных фотостоков (очень желательно, но не заезженны), либо со стоков с подпиской. То же самое касается музыки. То есть у вас должны быть подобные аккаунты. Фотографии и звуки могут быть с любых ресурсов.
2 - Какие сроки реализации подобных рилс?
3 - Прикрепите, пожалуйста, портфолио с подобными работами. Желательно от 3 работ в подобной тематике (не обязательно рилсы, можно просто такой же динамичный монтаж и графику).
4 - Как организуется процесс правок, чтобы они были минимальны и мы поняли друг-друга с первого-второго раза?
5 - Есть ли возможность сделать первые 10 секунд в качестве тестового задания?
6 - Какова стоимость монтажа? Цена - один из основных критериев для выбора исполнителей.
Законченную работу нужно передать в виде исходников Adobe Premier + готовое видео mp4 после оплаты.
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