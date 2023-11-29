Монтаж 15 минутного ролика для YouTube.

$10
ВидеомонтажОткрыт34 заявки91 просмотр
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Монтаж готового ролика с плавными переходами. Убрать паузы, сделать видео динамичным. Создать превью и обложку .

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