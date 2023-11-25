Расширение видео

Нужно сделать анимацию, примерный сценарий у меня есть, отрисовать желательно в иллюстраторе, а анимировать в анимейте. Ещё по итогу работы мне нужен будет дополнительно исходник из самой программы, а так же скрины процесса отрисовки. ...