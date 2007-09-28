Требуется дизайнер способный оформить простую css+svg анимацию

АнимацияОткрыт1 заявка15 просмотров
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1. Визитка

2. Не сложная анимация логотипа в css+svg (без скриптов). Анимация нужна к единственному элементу на сайте. Анимация должна быть простой, интересной но ненавязчивой.

3. Под единственный инфоповод нужны:

а) кадр для слайдеров (мобильные +десктопы),

б) шапка для фейсбука под инфоповод + нужна повседневная шапка

в) баннеры для рекламы в соцсетях (один мотив, один инфоповод)

4. Иконки из фирменного знака логотипа для всех систем - делается любым из десятка известных сервисов в сети, но нужна качественная прорисовка.

Предметно ТЗ обсудим с исполнителем. Предпочитаемая форма оплаты - сдельно.

CSS
месяц назад
Родион
Таиланд
год в сервисе
Был
22 дня назад
1 отзыв(-1)
Заявки фрилансеров
Арина
16 лет
месяц в сервисе
Была
17 дней назад
1 отзыв
месяц назад
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