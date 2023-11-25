Банер для промо акции

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Суть акции: Бесплатно 5 дней проката платья на Новый год. Должно бросаться в глаза.

Общие требования к баннеру

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УТП

Крупнейший салон России. 3500+ моделей платьев в наличии.

Прокат от 2900 рублей.

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