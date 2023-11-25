Банер для промо акции

Приклад баннера у вкладених:
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен баннер размером 1:1 для рекламы промо акции промо акции для салона
проката платьев.
Суть акции: Бесплатно 5 дней проката платья на Новый год. Должно бросаться в глаза.
Общие требования к баннеру
Ассоциация - должно быть платья на заднем фоне (любое, подходящую под тематику вечерних платьев на новый год - ассоциации примеры праздничных платьев в аттаче - то что найдете подходящее под композицию баннера
Цвета - акций распродаж, бросающиеся в глаза.
УТП
Крупнейший салон России. 3500+ моделей платьев в наличии.
Прокат от 2900 рублей.
Призыв к действию - стрелка в правом нижнем углу указывающая на кнопку сообщений
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