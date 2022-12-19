urtdress

Всеволод urtdress

 
37 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
11 дней назад
urt
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$252
выплачено фрилансерам
13%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
5
безопасных платежей

  • Генерация фотографий товара через Midjourney AI

    Необходимо с помощью Midjourney AI создать изображения длинной свадебной фаты с различными фонами. Требуются как отдаленные, так и приближенные виды, чтобы показать детали фаты. Техническое задание предоставлено в аттаче.

    Midjourney
    Иллюстрации и Рисунки4 заявки
    Открыт
    11 дней назад

  • Ретушь фотографий для Карточек маркетплейса

    $50

    Требуется ретушер для обработки фотографий карточек маркетплейса. Задачи: провести ретушь и цветокоррекцию, а также сгенерировать яркий фон с помощью ИИ. Фотографии будут сняты на темном фоне и монохроме. Используйте красный стиль для привлечения внимания к обложкам.

    Обработка фотографийРетушь фотографий
    Обработка фотографий10 заявок
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Банер для промо акции

    $20

    Необходим баннер размером 1:1 для рекламы промо акции салона проката платьев. Суть акции: бесплатный прокат платья на Новый год на 5 дней. Дизайн должен быть ярким и броским, с платьями на заднем фоне и цветами акций. УТП: крупнейший салон России с 3500+ моделями платьев. Призыв к действию - стрелка в правом нижнем углу.

    Создание баннеров
    Баннеры21 заявка
    Закрыт
    год назад

  • Настройка таргетированной рекламы Вконтакте

    $200

    Требуется специалист для настройки таргетированной рекламы салона проката свадебных, вечерних и выпускных платьев во Вконтакте. Задача включает расширение существующих кампаний и поиск новых эффективных моделей для привлечения трафика. Опыт в контекстной рекламе и таргетинге на интересы пользователей будет преимуществом.

    Таргетированная рекламаВКонтакте
    Контекстная рекламанет заявок
    Закрыт
    год назад

  • Креативный Стих новогоднего поздравления

    $20

    Требуется разработать креативный текст новогоднего поздравления для рассылки клиентам салона проката платьев ЮниРентер. Также нужен сценарий для видео, где девушки поздравляют с праздниками, меняя наряды. Поздравление должно содержать благодарность за использование услуг и информацию о промо акциях: 6 дней проката бесплатно при оплате 1 дня и 20% скидка на аренду с дополнительным днем.

    Написание сценариевОзвучка видеоНаписание рекламных текстов
    Стихи, Песни и Проза28 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Текст поздравления с Новым годом

    $30

    Разработайте текст поздравления с Новым годом для рассылки клиентам салона проката платьев с благодарностью за использование услуг и информацией о промо акциях. Также требуется текст для аудио речи на видео, где сотрудники будут менять наряды, отражая суть сервиса. Включите пожелания, детали акций и креативный подход.

    Написание сценариевНаписание текстовWhatsApp
    Стихи, Песни и Проза22 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Продвижение группы VK SMM

    Требуется продвижение постов в Вконтакте для достижения больших виральных охватов. Ищем специалиста по SMM, который поможет улучшить видимость и взаимодействие с контентом. Опыт в продвижении и знание актуальных методов приветствуется.

    Продвижение в социальных сетяхSMMВКонтакте
    Социальные сети (SMM и SMO)3 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Текст Email рассылки

    $20

    Необходимо подготовить текст для письма и сообщения в WhatsApp для рассылки клиентам салона проката платьев. Текст должен включать поздравление с Новым годом, благодарность за использование услуг и промоакции: 6 дней проката бесплатно при оплате 1 дня с 30.12 по 05.01 и 20% скидка на любые другие даты. Уточните стоимость и сроки выполнения.

    Рассылка сообщенийWhatsApp
    Продающие тексты46 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Дизайн интерьера свадебного салона

    Требуется создать дизайн-проект для свадебного салона, включая ресепшен с логотипом, лаундж-зону для ожидания и кофе-зону. Дизайн должен быть реализуем в Москве по разумной стоимости, чтобы его можно было заказать и изготовить. Учитывайте функциональность и эстетику пространства.

    Дизайн интерьеров
    Интерьеры и Экстерьеры4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Android приложение - доработка функционала

    $400

    Требуется доработка функционала существующего Android приложения в соответствии с прикрепленным техническим заданием. Обеспечить выполнение всех требований ТЗ для улучшения работы приложения.

    Android
    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Seo продвижение сайта

    Требуется специалист по SEO для продвижения сайта свадебного салона по ключевым запросам 'свадебное платье' и 'свадебный салон'. Основные задачи: оптимизация контента, корректировка мета-тегов, работа с внутренней перелинковкой и внешними ссылками. Цель - повысить позиции в поисковых системах и увеличить трафик сайта.

    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • SMM - собрать профили Фотографов

    Требуется собрать и отфильтровать профили фотографов и видеографов, заинтересованных в бесплатном участии в воркшопах или фотосессиях. Используйте автоматические инструменты для сбора данных и укажите методы фильтрации, которые планируете применить.

    Социальные сети (SMM и SMO)1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • ESXI администратор + MYSQL проблема

    Необходимо решить проблему с падением виртуальной машины с MySQL 10.3.22-MariaDB на сервере ESXI. Модель показывает, что память не выделяется для MySQL, несмотря на её наличие. Требуется анализ работы виртуальной машины и оптимизация использования памяти для повышения стабильности базы данных.

    LinuxMySQL
    Системное администрирование2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Найти судебную практику. Ищу юриста

    $50

    Ищется юрист для анализа ситуации с комиссионной арендой одежды и обязанностями налогового агента по НДФЛ. Необходимо найти судебную практику, схожую с описанной ситуацией, где комитент обязан подать декларацию 3-НДФЛ и уплатить налог в бюджет.

    Юридические услуги3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Задокументировать сетевую инфраструктуру

    $200

    Требуется задокументировать сетевую инфраструктуру, включая 3 физических сервера на базе vmWare esxi, их роли в кластере и соединение через свитч. Необходимо учесть 8 microtik Hap2, объединенных в локальную сеть через VPN (wireguard и ikev2). Подробная документация для системного администрирования.

    Системное администрированиенет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Dba - оптимизация настроек innodb mysql

    $50

    Требуется опытный DBA для оптимизации параметров InnoDB MySQL на выделенном сервере. База данных на 10ГБ с 2 млн строк и высокими вставками требует настройки конфигурации для ускорения производительности и уменьшения времени обсчета. Имеется мощный сервер с NVME-дисками и большим объемом памяти.

    MySQL
    Системное администрирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка сайт + фронт

    $400

    Требуется сверстать 3 страницы: Главная, Каталог, и поп-ап записи на примерку, а также запрограммировать фронт для работы с backend API. Важны высокая скорость работы на ПК и мобильных устройствах, стабильность и соблюдение указанных метрик. Укажите ссылку на свою лучшую работу при отклике.

    JavaScript
    Веб-программирование14 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Задокументировать сетевую инфраструктуру

    Требуется технический писатель с опытом документирования сетевой инфраструктуры. Необходимо описать 3 физических сервера и множество виртуальных, включая использование vCenter и vmWare. Ищем специалиста, который сможет четко и профессионально представить информацию.

    Системное администрированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Баннер html5 240 на 400 баннер

    $40

    Требуется разработать HTML5 баннер размером 240 на 400 пикселей для размещения на платформе MyTarget. Баннер будет рекламировать свадебный салон и должен содержать информацию о преимуществах. Убедитесь, что дизайн соответствует требованиям платформы и привлекает внимание целевой аудитории.

    HTML
    Баннеры5 заявок
    Закрыт
    3 года назад
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Отзывы фрилансеров

artemzagurski
29 лет
8 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$20
10 баллов
3 года назад
Python merge видео и фоток из папки
Python
Все супер!) Скорее всего ещё будем сотрудничать!)
Отличный исполнитель. Супер все сделал
Ответный отзыв
JBlack
30 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
$32
10 баллов
3 года назад
Дизайн наружней вывески
Очень комфортное сотрудничество, грамотная постановка задачи, моментальная оплата. Рекомендую!
Отличный исполнитель! Супер дизайн
Ответный отзыв
evgeny-fl
Евгений 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 месяца назад
$50
10 баллов
3 года назад
Доработка nodeJs скрипта
Node.js
Всё супер, рекомендую данного заказчика
Супер исполнитель. Сложная задача была, довел до победы!
Ответный отзыв
iheaz
34 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$40
10 баллов
3 года назад
Jquery/Javascipt сбор данных
JavaScriptjQuery
Отличный заказчик! Четко поставленное тз, своевременная оплата Рекомендую к сотрудничеству!
Супер исполнитель! Все во время и качественно! Благодарю Сергея
Ответный отзыв
TarasWlud
Тарас 
25 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
$80
10 баллов
3 года назад
Дизайн страницы каталога товаров
Спасибо за сотрудничество! Приятно было трудиться для вас. Рекомендую как хорошего и ответственного заказчика! Успехов!
Супер качественно все выполнил, очень довольны!
Ответный отзыв
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