Необходимо с помощью Midjourney AI создать изображения длинной свадебной фаты с различными фонами. Требуются как отдаленные, так и приближенные виды, чтобы показать детали фаты. Техническое задание предоставлено в аттаче.
- Иллюстрации и Рисунки4 заявкиОткрыт11 дней назад
- $50
Требуется ретушер для обработки фотографий карточек маркетплейса. Задачи: провести ретушь и цветокоррекцию, а также сгенерировать яркий фон с помощью ИИ. Фотографии будут сняты на темном фоне и монохроме. Используйте красный стиль для привлечения внимания к обложкам.Обработка фотографий10 заявокЗакрыт6 месяцев назад
- $20
Необходим баннер размером 1:1 для рекламы промо акции салона проката платьев. Суть акции: бесплатный прокат платья на Новый год на 5 дней. Дизайн должен быть ярким и броским, с платьями на заднем фоне и цветами акций. УТП: крупнейший салон России с 3500+ моделями платьев. Призыв к действию - стрелка в правом нижнем углу.Баннеры21 заявкаЗакрытгод назад
- $200
Требуется специалист для настройки таргетированной рекламы салона проката свадебных, вечерних и выпускных платьев во Вконтакте. Задача включает расширение существующих кампаний и поиск новых эффективных моделей для привлечения трафика. Опыт в контекстной рекламе и таргетинге на интересы пользователей будет преимуществом.Контекстная рекламанет заявокЗакрытгод назад
- $20
Требуется разработать креативный текст новогоднего поздравления для рассылки клиентам салона проката платьев ЮниРентер. Также нужен сценарий для видео, где девушки поздравляют с праздниками, меняя наряды. Поздравление должно содержать благодарность за использование услуг и информацию о промо акциях: 6 дней проката бесплатно при оплате 1 дня и 20% скидка на аренду с дополнительным днем.Стихи, Песни и Проза28 заявокЗакрытгод назад
- $30
Разработайте текст поздравления с Новым годом для рассылки клиентам салона проката платьев с благодарностью за использование услуг и информацией о промо акциях. Также требуется текст для аудио речи на видео, где сотрудники будут менять наряды, отражая суть сервиса. Включите пожелания, детали акций и креативный подход.Стихи, Песни и Проза22 заявкиЗакрытгод назад
Требуется продвижение постов в Вконтакте для достижения больших виральных охватов. Ищем специалиста по SMM, который поможет улучшить видимость и взаимодействие с контентом. Опыт в продвижении и знание актуальных методов приветствуется.Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрытгод назад
Требуется маркетолог для продвижения Youtube Shorts на нашем канале. Необходимо достичь топовых позиций с использованием эффективных стратегий SMM и SMO. Опыт в продвижении обязателен.Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрытгод назад
- $20
Необходимо подготовить текст для письма и сообщения в WhatsApp для рассылки клиентам салона проката платьев. Текст должен включать поздравление с Новым годом, благодарность за использование услуг и промоакции: 6 дней проката бесплатно при оплате 1 дня с 30.12 по 05.01 и 20% скидка на любые другие даты. Уточните стоимость и сроки выполнения.Продающие тексты46 заявокЗакрытгод назад
Требуется создать дизайн-проект для свадебного салона, включая ресепшен с логотипом, лаундж-зону для ожидания и кофе-зону. Дизайн должен быть реализуем в Москве по разумной стоимости, чтобы его можно было заказать и изготовить. Учитывайте функциональность и эстетику пространства.Интерьеры и Экстерьеры4 заявкиЗакрыт2 года назад
- $400
Требуется доработка функционала существующего Android приложения в соответствии с прикрепленным техническим заданием. Обеспечить выполнение всех требований ТЗ для улучшения работы приложения.Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт2 года назад
Требуется специалист по SEO для продвижения сайта свадебного салона по ключевым запросам 'свадебное платье' и 'свадебный салон'. Основные задачи: оптимизация контента, корректировка мета-тегов, работа с внутренней перелинковкой и внешними ссылками. Цель - повысить позиции в поисковых системах и увеличить трафик сайта.Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется собрать и отфильтровать профили фотографов и видеографов, заинтересованных в бесплатном участии в воркшопах или фотосессиях. Используйте автоматические инструменты для сбора данных и укажите методы фильтрации, которые планируете применить.Социальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт2 года назад
Необходимо решить проблему с падением виртуальной машины с MySQL 10.3.22-MariaDB на сервере ESXI. Модель показывает, что память не выделяется для MySQL, несмотря на её наличие. Требуется анализ работы виртуальной машины и оптимизация использования памяти для повышения стабильности базы данных.Системное администрирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
- $50
Ищется юрист для анализа ситуации с комиссионной арендой одежды и обязанностями налогового агента по НДФЛ. Необходимо найти судебную практику, схожую с описанной ситуацией, где комитент обязан подать декларацию 3-НДФЛ и уплатить налог в бюджет.Юридические услуги3 заявкиЗакрыт2 года назад
- $200
Требуется задокументировать сетевую инфраструктуру, включая 3 физических сервера на базе vmWare esxi, их роли в кластере и соединение через свитч. Необходимо учесть 8 microtik Hap2, объединенных в локальную сеть через VPN (wireguard и ikev2). Подробная документация для системного администрирования.Системное администрированиенет заявокЗакрыт2 года назад
- $50
Требуется опытный DBA для оптимизации параметров InnoDB MySQL на выделенном сервере. База данных на 10ГБ с 2 млн строк и высокими вставками требует настройки конфигурации для ускорения производительности и уменьшения времени обсчета. Имеется мощный сервер с NVME-дисками и большим объемом памяти.Системное администрирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
- $400
Требуется сверстать 3 страницы: Главная, Каталог, и поп-ап записи на примерку, а также запрограммировать фронт для работы с backend API. Важны высокая скорость работы на ПК и мобильных устройствах, стабильность и соблюдение указанных метрик. Укажите ссылку на свою лучшую работу при отклике.Веб-программирование14 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется технический писатель с опытом документирования сетевой инфраструктуры. Необходимо описать 3 физических сервера и множество виртуальных, включая использование vCenter и vmWare. Ищем специалиста, который сможет четко и профессионально представить информацию.Системное администрированиенет заявокЗакрыт3 года назад
- $40
Требуется разработать HTML5 баннер размером 240 на 400 пикселей для размещения на платформе MyTarget. Баннер будет рекламировать свадебный салон и должен содержать информацию о преимуществах. Убедитесь, что дизайн соответствует требованиям платформы и привлекает внимание целевой аудитории.Баннеры5 заявокЗакрыт3 года назад