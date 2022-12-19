Необходимо подготовить текст для письма и сообщения в WhatsApp для рассылки клиентам салона проката платьев. Текст должен включать поздравление с Новым годом, благодарность за использование услуг и промоакции: 6 дней проката бесплатно при оплате 1 дня с 30.12 по 05.01 и 20% скидка на любые другие даты. Уточните стоимость и сроки выполнения.