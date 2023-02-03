Делай то, что нравится — и в твоей жизни не будет ни одного рабочего дня!

Привет!

Меня зовут Тарас и я веб-дизайнер из Украины. Не люблю рассказывать о том какой я классный в данном деле, мне просто нравится работать в сфере веб-дизайна, и если вы решили выбрать меня в качестве исполнителя, будьте уверены, я полностью погружаюсь в ваш проект, и выполню свою работу до конца! Сделаю продуманный и аргументированный дизайн, отвечающий поставленным требованиям.

Бесплатные услуги: Правки - в любых количествах.

Платные услуги: Доработки - изменения, не входящие в изначальное ТЗ.

Делаю дизайн в программах:

Figma: (предпочтительно)

Adobe XD: (предпочтительно)

Adobe Photoshop: (могу, но зачем, когда есть любимые фигма и xd?)

Как со мной связаться?

Telegram: @Web9roup

Средняя стоимость проектов (точную стоимость можно сформировать только после ознакомления с ТЗ):

Landing Page — от 80$ за проект

Сайт-визитка — от 80$ за проект

Сайт-портфолио — от 60$ за проект

Корпоративный сайт — от 50$ за проект

Интернет-магазин — от 150$ за проект

Дизайн мобильных приложений — от 50$ за проект

ВАЖНО!

Вне сервиса работаю по предоплате 50%.

Данная сумма -это невозвратный аванс, компенсирующий потраченное время и силы

❤️ Буду рад помочь, хорошего дня!