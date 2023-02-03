TarasWlud

Тарас TarasWlud

 
25 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Делай то, что нравится — и в твоей жизни не будет ни одного рабочего дня!

Привет!

Меня зовут Тарас и я веб-дизайнер из Украины. Не люблю рассказывать о том какой я классный в данном деле, мне просто нравится работать в сфере веб-дизайна, и если вы решили выбрать меня в качестве исполнителя, будьте уверены, я полностью погружаюсь в ваш проект, и выполню свою работу до конца! Сделаю продуманный и аргументированный дизайн, отвечающий поставленным требованиям.

Бесплатные услуги: Правки - в любых количествах.

Платные услуги: Доработки - изменения, не входящие в изначальное ТЗ.

Делаю дизайн в программах:

Figma: (предпочтительно)

Adobe XD: (предпочтительно)

Adobe Photoshop: (могу, но зачем, когда есть любимые фигма и xd?)

Как со мной связаться?

Telegram: @Web9roup

Средняя стоимость проектов (точную стоимость можно сформировать только после ознакомления с ТЗ):

Landing Page — от 80$ за проект

Сайт-визитка — от 80$ за проект

Сайт-портфолио — от 60$ за проект

Корпоративный сайт — от 50$ за проект

Интернет-магазин — от 150$ за проект

Дизайн мобильных приложений — от 50$ за проект

ВАЖНО!

Вне сервиса работаю по предоплате 50%.

Данная сумма -это невозвратный аванс, компенсирующий потраченное время и силы

❤️ Буду рад помочь, хорошего дня!

#39Дизайн лендингов
#65Дизайн сайтов
Figma
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#702
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
ТОП-50
Дизайн сайтов

Портфолио

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Отзывы заказчиков

guest_16381924644034
3 года в сервисе
Была
7 дней назад
$100
10 баллов
2 года назад
Разработка дизайна сайта
Дизайн лендинговДизайн сайтов
Спасибо за работу ! Очень качественный, стильный дизайн! Тарас квалифицированный и грамотный специалист. Всегда на связи. Все изменения вносятся мгновенно Я однозначно рекомендую его !
Спасибо за интересный проект! Рекомендую Виталия как - ответственного и надежного заказчика! Сотрудничеством доволен ✅
Ответный отзыв
herman_zuiakov
25 лет
5 лет в сервисе
Был
8 часов назад
$200
10 баллов
2 года назад
Разработать дизайн маркетплейса(доски обьявлений)
Figma
Все отлично, рекомендую!
Спасибо за интересный проект! Рекомендую коллегам ?‍?
Ответный отзыв
guest_1680815698281
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
2 года назад
CustomEase
Хочу оставить свой положительный отзыв о работе дизайнера Тараса. Он отлично выполнил работу, проявив креативность и внимание к деталям. Сотрудничество с ним прошло гладко и без проблем. Все мои требования и пожелания были учтены в работе, результат превзошел мои ожидания. Тарас проявил профессионализм и ответственность, что было особенно приятно.
Всё прошло от слова идеально! Четкая техническая задача, быстрая обратная связь и понимающие заказчики, быстро все обсудили согласовали и полетели работать 🚀 было приятно сотрудничать с Вами, с радостью помогу еще! Удачи🤝
Ответный отзыв
NEW_LEVEL
Роман 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
8 часов назад
$150
10 баллов
2 года назад
UX UI дизайнер на проект
Отличный исполнитель. Проект закрыл в срок, доработки правки вносил, всегда на связи. Коллегам рекомендую
Рекомендую к сотрудничеству! Отличный заказчик: четкая постановка задачи, всегда на связи, оплапа без вопросов.
Ответный отзыв
seostrelcov
Юрий 
30 лет
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
$50
10 баллов
2 года назад
Перенести в Figma готовый дизайн сайта
Figma
Сотрудничаем второй раз. Всем доволен!
Прекрасный заказчик, четкая задача, отлична коммуникация! Рекомендую к работе!
Ответный отзыв
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Дизайн сайтов
20 отзывов
$10/час
от $100от 3 дней
#49