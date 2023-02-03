Привет!
Меня зовут Тарас и я веб-дизайнер из Украины. Не люблю рассказывать о том какой я классный в данном деле, мне просто нравится работать в сфере веб-дизайна, и если вы решили выбрать меня в качестве исполнителя, будьте уверены, я полностью погружаюсь в ваш проект, и выполню свою работу до конца! Сделаю продуманный и аргументированный дизайн, отвечающий поставленным требованиям.
Бесплатные услуги: Правки - в любых количествах.
Платные услуги: Доработки - изменения, не входящие в изначальное ТЗ.
Делаю дизайн в программах:
Figma: (предпочтительно)
Adobe XD: (предпочтительно)
Adobe Photoshop: (могу, но зачем, когда есть любимые фигма и xd?)
Как со мной связаться?
Telegram: @Web9roup
Средняя стоимость проектов (точную стоимость можно сформировать только после ознакомления с ТЗ):
Landing Page — от 80$ за проект
Сайт-визитка — от 80$ за проект
Сайт-портфолио — от 60$ за проект
Корпоративный сайт — от 50$ за проект
Интернет-магазин — от 150$ за проект
Дизайн мобильных приложений — от 50$ за проект
ВАЖНО!
Вне сервиса работаю по предоплате 50%.
Данная сумма -это невозвратный аванс, компенсирующий потраченное время и силы
❤️ Буду рад помочь, хорошего дня!
Портфолио
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