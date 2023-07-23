Креативный Стих новогоднего поздравления

Необходимо сделать текст письма/whatsapp сообщения для рассылки клиентам салона проката платьев с поздравлением на новый год и промо акции от лица коллектива и его руководиотеля Также нужен текст аудио речи, которое девочки скажут на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать текст письма/whatsapp сообщения для рассылки клиентам салона проката платьев с поздравлением на новый год и промо акции от лица коллектива и его руководиотеля.
Также нужен текст аудио речи, которое девочки скажут на видео ролике. Идея видео ролика что они говорят речь а наряды на них меняются, как смысл нашего сервиса, быть всегда в новом и стильном.
Хочется сделать это со вкусом, вероятно в формате стиха или красивой речи. (выбираем креатив)
Суть комменикации
1. Поздравить с наступающими Новогодними праздниками и пожелать всего лучшего:)
2. Поблагодарить, что пользуются услугами нашего салона проката платьев и мужских костюмов ЮниРентер
3. Подарить промо предложение (на любое кол-во нарядов и аксессуаров, любому кол-во людей(друзья, близкие, знакомых). Две промо механики
а - 6 дней проката бесплатно при оплате 1 дня проката в период с 30.12 по 05.01
б - На любое другую дату 20% скидки + 1 день аренды
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