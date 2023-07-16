Текст поздравления с Новым годом

Необходимо сделать текст письма/whatsapp сообщения для рассылки клиентам салона проката платьев с поздравлением на новый год и промо акции от лица коллектива и его руководиотеля

Также нужен текст аудио речи, которое девочки скажут на видео ролике. Идея видео ролика что они говорят речь а наряды на них меняются, как смысл нашего сервиса, быть всегда в новом и стильном.

Хочется сделать это со вкусом, вероятно в формате стиха или красивой речи. (выбираем креатив)

Суть комменикации

1. Поздравить с наступающими Новогодними праздниками и пожелать всего лучшего:)

2. Поблагодарить, что пользуются услугами нашего салона проката платьев и мужских костюмов ЮниРентер

3. Подарить промо предложение (на любое кол-во нарядов и аксессуаров, любому кол-во людей(друзья, близкие, знакомых). Две промо механики

а - 6 дней проката бесплатно при оплате 1 дня проката в период с 30.12 по 05.01

б - На любое другую дату 20% скидки + 1 день аренды

Сможете?