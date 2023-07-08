Написать текст для песни

Не большое поздравление для отца которого можно назвать гордо отцом но сыном он гордо меня пока что назвать не может ,как он всегда был для меня примером и моей стеной и приходит мой черед стать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Написать текст песни (на русском языке).
Есть несколько референсов - примеров текста
- Похожие заказы
- Стихи, Песни и Проза30 заявокЗакрытмесяц назад
- $20
Песня должна быть вдохновлена восточной тематикой но не слишком насыщено, называется "slice them all" Mp3 в лсСтихи, Песни и Проза11 заявокЗакрытмесяц назад
- $10
Зробити піснюСтихи, Песни и Проза15 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $16
Задача: Написать как можно креативнее поздравление с фото на указанный номер на вотсап в честь 10 летия Компании . Оплата за 1 поздравление с 1 номера = 30р, Чем больше поздравлений с разных номеров, тем ...Стихи, Песни и Проза13 заявокЗакрыт3 месяца назад
Написать стих про удаленную работу( коллег, руководителя)Стихи, Песни и Проза40 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Есть стихи на день рождения бабушки. Нужно написать и исполнить песню. Срок 5 июля 2023г.Стихи, Песни и Проза2 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
- $250
Нужна девушка, которая зачитает стихотворение наизусть , смотря на камеру. Нужна улыбчивая , харизматичная девушка, которая расскажет наизусть четверостишия. Пять стихотворений, оплата поэтапная, по частям, по факту. Классическая одежда, красивая прическа, выделенные глаза.Стихи, Песни и Проза2 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
121 окремий полк зв'язку. Потрібна стройова пісня для військової частини.Стихи, Песни и Проза6 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Имеем: — кружочки и посты в Телеграм с разными мыслями, связанными с бизнесом в ТГ Нужно: — из этого материала придумать историю — написать художественную книгу — художественную! С персонажем, с историей Размер книги не установлен. Цена и сроки ваши. В заявке ...Стихи, Песни и Проза8 заявокЗакрыт5 месяцев назад
- $200
Нужна девушка, реализация видео по стихотворениям, по 5-10 четверостишьям. Нужна опытная модель или актриса, которая любит играть на камеру и любит вызовы.Стихи, Песни и Прозанет заявокЗакрытнет даты