Написать текст для песни

$32
Стихи, Песни и ПрозаЗакрыт43 заявки308 просмотров
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Написать текст песни (на русском языке).

Есть несколько референсов - примеров текста

месяц назад
guest_1699637585449
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месяц назад