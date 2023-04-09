Поздравление руководителю на вотсап

$16
Стихи, Песни и ПрозаЗакрыт13 заявок103 просмотра
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Задача: Написать как можно креативнее поздравление с фото на указанный номер на вотсап в честь 10 летия Компании . Оплата за 1 поздравление с 1 номера = 30р, Чем больше поздравлений с разных номеров, тем больше оплата .Кол-во неограничего. Оплата сразу после скрина

4 месяца назад
guest_1693386135224
Россия
4 месяца в сервисе
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4 месяца назад