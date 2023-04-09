Поздравление руководителю на вотсап

Сжала руки под тёмной вуалью… «Отчего ты сегодня бледна?» — Оттого, что я терпкой печалью Напоила его допьяна.Как забуду? Он вышел, шатаясь, Искривился мучительно рот… Я сбежала, перил не касаясь, Я бежала за ним до ворот.Задыхаясь, я крикнула: «Шутка Всё, что было. ...