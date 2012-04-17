Yenn

Оксана Yenn

 
55 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Мой творческий, уникальный талант писателя - для вас!

Филолог не только по диплому, но и в душе.

Закончила Харьковский педагогический институт им. Г.С. Сковороды по специальности - учитель русского языка и литературы. Много лет работала в школе. Знаю детей, их физиологические и психологические особенности.

Как литератор люблю емкость в словах, выпуклость образов, трепетно отношусь к Слову.

Как языковед ценю высокую грамотность: орфографическую, пунктуационную, стилистическую.

Мой конек - синтаксис и пунктуация. Я знаю, где ставятся точки, мне подмигивают запятые. Я отличаю разницу двоеточий и тире. Я на "ты" с вводными словами, уточнениями, сложными предложениями.

Я люблю вкус букв, я смотрю, как они струятся сквозь пальцы, колышутся в воздухе и соединяются в слова, сочетания, фразы. Для меня это таинство, которое никогда не надоедает.

Вторая моя страсть - компьютерные технологии. Уверенный пользователь ПК, знаю все тонкости работы компьютера, в целях самообразования изучила основы html, даже создавала вручную сайт.

Люблю Фотошоп, владею программой на уровне аматора-самоучки.

По натуре ответственна, надежна, умею соразмерять свои силы и возможности.

Предоставляемые услуги:

- Выполняю копирайтинг. Тематика статей разнообразна.

- Делаю качественный ручной рерайт текстов. Уникальность практически 100%.

- Занимаюсь корректурой/редактированием текстов, литературной обработкой художественных произведений.

- Пишу стихи, сказки для детишек, художественные тексты, эссе.

Отзывы заказчиков

ArtrixUA
Елена 
59 лет
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$8
10 баллов
9 лет назад
Написать слова к известной песне АВВА на русском языке - поздравление
Потрясающе! Я очень довольна! Песня - очень сложная, задание - уникальное - написать о незнакомом человеке на основе поданной информации. Оксана справилась - на ОТЛИЧНО! Спасибо много-много раз! Теперь постараюсь достойно воплотить свою идею в жизнь! Рекомендую Оксану всем и с удовольствием буду приглашать в свои проекты!
Спасибо Елене за интересный творческий проект. Подробная задача, контактность, доброжелательность и быстрая оплата. Получила настоящее удовольствие и удовлетворение от работы. Искренне благодарю!
Ответный отзыв
Zody
37 лет
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Придумать всупительный текст для описания.
Оксана хорошо справилась с заданием, выслушав все замечания, неоспоримо все сделала в лучшем виде. К тому же, приятный в общении и ответственный человек!
Было приятно работать с Владимиром. Хороший заказчик, мгновенная оплата, положительные впечатления от работы.
Ответный отзыв
eshenko
43 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
22 отзыва
$10
10 баллов
13 лет назад
Нужна эпитафия на памятник ветерану ВОВ
Оксана - очень чуткий и отзывчивый человек и очень талантливый копирайтер Очень помогла в трудную минуту Спасибо огромное Обязательно обращусь ещё. Мой + и 10 баллов
Работали на взаимовыгодной основе
Ответный отзыв
Olga_01_
Ольга 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$4
10 баллов
13 лет назад
Рерайт статьи
Спасибо за выполненную работу. Статьи написаны на отлично, с высокой грамотностью и уникальностью. Обязательно обращусь еще.
С Олей приятно работать: четкое ТЗ, мгновенная оплата. Спасибо за сотрудничество.
Ответный отзыв
Valentin007
Валентин 
59 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$3
10 баллов
13 лет назад
Тексты для садового интернет-магазина
HTML
Оксана и талантлива и инициативна. Тексты наполняет чувствами и энергией.
Валентин - порядочный, честный, замечательный заказчик. Получила огромное удовольствие, работая над проектом. Буду рада продолжить сотрудничество и в дальнейшем.
Ответный отзыв
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Стихи, Песни и Проза
9 отзывов
от $4
от 1 дня
#10
Редактирование и Корректура
4 отзыва
от $1
от 1 дня
#52