Мой творческий, уникальный талант писателя - для вас!

Филолог не только по диплому, но и в душе.

Закончила Харьковский педагогический институт им. Г.С. Сковороды по специальности - учитель русского языка и литературы. Много лет работала в школе. Знаю детей, их физиологические и психологические особенности.

Как литератор люблю емкость в словах, выпуклость образов, трепетно отношусь к Слову.

Как языковед ценю высокую грамотность: орфографическую, пунктуационную, стилистическую.

Мой конек - синтаксис и пунктуация. Я знаю, где ставятся точки, мне подмигивают запятые. Я отличаю разницу двоеточий и тире. Я на "ты" с вводными словами, уточнениями, сложными предложениями.

Я люблю вкус букв, я смотрю, как они струятся сквозь пальцы, колышутся в воздухе и соединяются в слова, сочетания, фразы. Для меня это таинство, которое никогда не надоедает.

Вторая моя страсть - компьютерные технологии. Уверенный пользователь ПК, знаю все тонкости работы компьютера, в целях самообразования изучила основы html, даже создавала вручную сайт.

Люблю Фотошоп, владею программой на уровне аматора-самоучки.

По натуре ответственна, надежна, умею соразмерять свои силы и возможности.

Предоставляемые услуги:

- Выполняю копирайтинг. Тематика статей разнообразна.

- Делаю качественный ручной рерайт текстов. Уникальность практически 100%.

- Занимаюсь корректурой/редактированием текстов, литературной обработкой художественных произведений.

- Пишу стихи, сказки для детишек, художественные тексты, эссе.