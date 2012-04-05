Поздравления и признания в стихах и прозе

Добрый день.

Требуется написать уникальные поздравления к разным праздникам и признания в любви в стихах и прозе. Точный список тем — в приложении. Стихотворения по 2 четверостишия, стих не менее 250 символов, рифму выдерживать! Проза — 600 символов.

Итого от Вас жду 13 стихотворений и 7 текстов в прозе.

Важно, чтобы этим поздравлением можно было душевно поздравить человека, чей праздник отмечается, от имени другого человека!

Для опубликования на праздничном портале Поздравь.ру (www.pozdrav.ru).

Жду Ваши предложения цены за все тексты, сроки. С кем ещё не работала — примеры работ.

Оплата по СБС или на WMR-кошелек (предупредите заранее). Из файла не убирайте названия праздников. Так намного удобнее потом добавлять тексты.

Ищу несколько авторов.