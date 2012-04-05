Поздравления и признания в стихах и прозе

Стихи, Песни и ПрозаЗавершен14 заявок426 просмотров
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Добрый день.

Требуется написать уникальные поздравления к разным праздникам и признания в любви в стихах и прозе. Точный список тем — в приложении. Стихотворения по 2 четверостишия, стих не менее 250 символов, рифму выдерживать! Проза — 600 символов.

Итого от Вас жду 13 стихотворений и 7 текстов в прозе.

Важно, чтобы этим поздравлением можно было душевно поздравить человека, чей праздник отмечается, от имени другого человека!

Для опубликования на праздничном портале Поздравь.ру (www.pozdrav.ru).

Жду Ваши предложения цены за все тексты, сроки. С кем ещё не работала — примеры работ.

Оплата по СБС или на WMR-кошелек (предупредите заранее). Из файла не убирайте названия праздников. Так намного удобнее потом добавлять тексты.

Ищу несколько авторов.

12 лет назад
Seovics
Ольга 
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранные исполнители
kitten2235
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
12 лет назад
$32
6 дней
Спасибо Ольге за очередной завершенный творческий проект! :)
Снова очень рада сотрудничеству! Спасибо за великолепные задания и быструю оплату! С Вами работать, правда, одно удовольствие. Я думаю, что ко мне присоединятся все другие авторы, которые с Вами работают! Дальнейших успехов в развитии портала и еще больше верных авторов Вам!
Natali_Poll
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад
$27
2 дня
daskala-43
Ольга 
58 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
12 лет назад
$40
5 дней
Спасибо Ольге за очередной завершенный проект! :)
Спасибо! С Вами всегда хорошо и надежно!
Yenn
53 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$10
5 дней
Спасибо за очередной завершенный проект!
Еще раз спасибо Ольге за творческие проекты, приятное общение и своевременную оплату!
Cu_ma
45 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
$35
5 дней
himmerra
Елена 
51 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
месяц назад
12 лет назад
$40
7 дней
Спасибо Елене за очередной творческий проект :)
Сотрудничество – плодотворное, проект – интереснейший, оплата – моментальная, атмосфера – творческая! Спасибо Ольге!
Struk
Юлия 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
16 дней назад
12 лет назад
$40
3 дня
reznickoff
Алексей 
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
12 лет назад
$33
10 дней
Спасибо Алексею за ещё один прекрасный проект! )
Всё на высшем уровне, как и всегда. Желаю Ольге еще 100500 (сто пицот) отзывов от преданных ей авторов)))!
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