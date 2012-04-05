Поздравления и признания в стихах и прозе

Добрый день! Мне нужно, чтобы Вы пару строк превратили в красивую, трогательную историю. Грусть, печаль, тоска… надежда на любовь, вот что должно быть отражено в тексте. К примеру, «он необходим ей, как воздух» ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Требуется написать уникальные поздравления к разным праздникам и признания в любви в стихах и прозе. Точный список тем — в приложении. Стихотворения по 2 четверостишия, стих не менее 250 символов, рифму выдерживать! Проза — 600 символов.
Итого от Вас жду 13 стихотворений и 7 текстов в прозе.
Важно, чтобы этим поздравлением можно было душевно поздравить человека, чей праздник отмечается, от имени другого человека!
Для опубликования на праздничном портале Поздравь.ру (www.pozdrav.ru).
Жду Ваши предложения цены за все тексты, сроки. С кем ещё не работала — примеры работ.
Оплата по СБС или на WMR-кошелек (предупредите заранее). Из файла не убирайте названия праздников. Так намного удобнее потом добавлять тексты.
Ищу несколько авторов.
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